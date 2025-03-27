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Консультации экспертов России и США продолжатся, заявила Захарова
Консультации экспертов России и США продолжатся, заявила Захарова - 27.03.2025, ПРАЙМ
Консультации экспертов России и США продолжатся, заявила Захарова
Консультации экспертов Москвы и Вашингтона будут продолжены, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в Москве. | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T12:54+0300
2025-03-27T12:54+0300
2025-03-27T12:54+0300
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Консультации экспертов Москвы и Вашингтона будут продолжены, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в Москве. На сайте Кремля во вторник было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка. "Также могу сказать, что консультации экспертов делегаций России и США будут продолжены", - сказала Захарова. Официальный представитель МИД РФ не уточнила, когда именно это произойдет.
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россия, мид рф, мария захарова
Политика, РОССИЯ, МИД РФ, Мария Захарова
Консультации экспертов России и США продолжатся, заявила Захарова
Захарова: консультации экспертов России и США будут продолжены
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Консультации экспертов Москвы и Вашингтона будут продолжены, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в Москве.
На сайте Кремля во вторник было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.
"Также могу сказать, что консультации экспертов делегаций России и США будут продолжены", - сказала Захарова.
Официальный представитель МИД РФ не уточнила, когда именно это произойдет.
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