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Костин высказался по вопросу подключения РСХБ к SWIFT

Костин высказался по вопросу подключения РСХБ к SWIFT - 27.03.2025, ПРАЙМ

Костин высказался по вопросу подключения РСХБ к SWIFT

Черноморскую сделку не возобновить без подключения Россельхозбанка к SWIFT, заявил глава ВТБ Андрей Костин, который считает, что саму систему SWIFT "надо... | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T18:05+0300

2025-03-27T18:05+0300

2025-03-27T18:05+0300

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андрей костин

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МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. Черноморскую сделку не возобновить без подключения Россельхозбанка к SWIFT, заявил глава ВТБ Андрей Костин, который считает, что саму систему SWIFT "надо уничтожить" как метод военной политики. В заявлении по итогам встречи российской и американской экспертных групп сообщалось, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка и подключение его к SWIFT. "Я так понимаю, что речь идет, прежде всего, о подключении к SWIFT Россельхозбанка и других организаций, которые непосредственно вовлечены в эту черноморскую сделку. Я думаю, нам без этого не обойтись, и наши требования будут справедливы", - сказал Костин журналистам в кулуарах Международного арктического форума. "Потому что, если мы представляем условия для торговли сельскохозяйственной продукцией другой стороне, то мы должны иметь возможность делать это сами", - пояснил глава ВТБ. "В целом моя позиция очень простая, мы должны уничтожить SWIFT – это средство стало методом практически военной политики... Но на данный момент для конкретных целей нам нужно, чтобы банки, обслуживающие сельское хозяйство и экспорт удобрений, имели возможность коммуницировать с другими банками", - уверен Костин.

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андрей костин, россельхозбанк, swift, втб, банки, сша, санкции против рф