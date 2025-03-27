https://1prime.ru/20250327/kostin-856169381.html
Костин высказался по вопросу подключения РСХБ к SWIFT
Костин высказался по вопросу подключения РСХБ к SWIFT - 27.03.2025, ПРАЙМ
Костин высказался по вопросу подключения РСХБ к SWIFT
Черноморскую сделку не возобновить без подключения Россельхозбанка к SWIFT, заявил глава ВТБ Андрей Костин, который считает, что саму систему SWIFT "надо... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T18:05+0300
2025-03-27T18:05+0300
2025-03-27T18:05+0300
экономика
андрей костин
россельхозбанк
swift
втб
банки
сша
санкции против рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84085/82/840858212_0:0:3134:1764_1920x0_80_0_0_270e6153ea0d193d0c77bc0dbea4e891.jpg
МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. Черноморскую сделку не возобновить без подключения Россельхозбанка к SWIFT, заявил глава ВТБ Андрей Костин, который считает, что саму систему SWIFT "надо уничтожить" как метод военной политики. В заявлении по итогам встречи российской и американской экспертных групп сообщалось, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка и подключение его к SWIFT. "Я так понимаю, что речь идет, прежде всего, о подключении к SWIFT Россельхозбанка и других организаций, которые непосредственно вовлечены в эту черноморскую сделку. Я думаю, нам без этого не обойтись, и наши требования будут справедливы", - сказал Костин журналистам в кулуарах Международного арктического форума. "Потому что, если мы представляем условия для торговли сельскохозяйственной продукцией другой стороне, то мы должны иметь возможность делать это сами", - пояснил глава ВТБ. "В целом моя позиция очень простая, мы должны уничтожить SWIFT – это средство стало методом практически военной политики... Но на данный момент для конкретных целей нам нужно, чтобы банки, обслуживающие сельское хозяйство и экспорт удобрений, имели возможность коммуницировать с другими банками", - уверен Костин.
https://1prime.ru/20250327/vtb-856148129.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84085/82/840858212_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_44ad7d528bc4c1728be0acb7d5eaf4dc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей костин, россельхозбанк, swift, втб, банки, сша, санкции против рф
Экономика, Андрей Костин, Россельхозбанк, SWIFT, ВТБ, Банки, США, санкции против РФ
Костин высказался по вопросу подключения РСХБ к SWIFT
Костин: SWIFT стала методом военной политики, но подключить к ней РСХБ нужно
МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. Черноморскую сделку не возобновить без подключения Россельхозбанка к SWIFT, заявил глава ВТБ Андрей Костин, который считает, что саму систему SWIFT "надо уничтожить" как метод военной политики.
В заявлении по итогам встречи российской и американской экспертных групп сообщалось, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка и подключение его к SWIFT.
"Я так понимаю, что речь идет, прежде всего, о подключении к SWIFT Россельхозбанка и других организаций, которые непосредственно вовлечены в эту черноморскую сделку. Я думаю, нам без этого не обойтись, и наши требования будут справедливы", - сказал Костин журналистам в кулуарах Международного арктического форума.
Топ-менеджер оценил возможность переподключение ВТБ к SWIFT
"Потому что, если мы представляем условия для торговли сельскохозяйственной продукцией другой стороне, то мы должны иметь возможность делать это сами", - пояснил глава ВТБ.
"В целом моя позиция очень простая, мы должны уничтожить SWIFT – это средство стало методом практически военной политики... Но на данный момент для конкретных целей нам нужно, чтобы банки, обслуживающие сельское хозяйство и экспорт удобрений, имели возможность коммуницировать с другими банками", - уверен Костин.