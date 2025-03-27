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Группа ВТБ нарастила кредитование юрлиц - 27.03.2025, ПРАЙМ
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Группа ВТБ нарастила кредитование юрлиц
Группа ВТБ нарастила кредитование юрлиц - 27.03.2025, ПРАЙМ
Группа ВТБ нарастила кредитование юрлиц
Группа ВТБ за январь-февраль сократила розничное кредитование на 1,6% - до 7,7 триллиона рублей, корпоративное - нарастила на 1,5%, до 16,2 триллиона рублей,... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T10:08+0300
2025-03-27T10:09+0300
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Группа ВТБ за январь-февраль сократила розничное кредитование на 1,6% - до 7,7 триллиона рублей, корпоративное - нарастила на 1,5%, до 16,2 триллиона рублей, сказано в отчете кредитной организации по МСФО. "По состоянию на 28 февраля 2025 года объем совокупного кредитного портфеля до вычета резервов составил 23,9 трлн рублей, увеличившись на 0,5% с начала года. Кредиты юридическим лицам увеличились на 1,5% за 2 месяца текущего года, до 16,2 трлн рублей. Кредиты физическим лицам сократились на 1,6% по итогам 2 месяцев 2025 года, портфель розничных кредитов по состоянию на 28 февраля 2025 года составил 7,7 трлн рублей", - говорится в отчете. "В соответствии с нашими приоритетами по оптимизации использования капитала, с начала года мы увеличивали долю корпоративного кредитования и сокращали совокупный объем розничного кредитного портфеля, в результате чего общий рост кредитного портфеля за январь-февраль составил 0,5%", - приводится в отчете комментарий первого зампреда правления ВТБ Дмитрия Пьянова. "При этом, делая упор на депозитно-транзакционную модель в розничном бизнесе, мы нарастили объем привлечений от физических лиц на 2,1%, в результате чего, впервые в истории группы, доля привлечений от физических лиц превысила 50% от общего объема клиентского фондирования", - добавил он.
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банки, финансы, втб
Экономика, Банки, Финансы, ВТБ
10:08 27.03.2025 (обновлено: 10:09 27.03.2025)
 
Группа ВТБ нарастила кредитование юрлиц

Группа ВТБ сократила кредитование физлиц на 1,6%, юрлиц - нарастила на 1,5%

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска банка ВТБ
Вывеска банка ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Группа ВТБ за январь-февраль сократила розничное кредитование на 1,6% - до 7,7 триллиона рублей, корпоративное - нарастила на 1,5%, до 16,2 триллиона рублей, сказано в отчете кредитной организации по МСФО.
"По состоянию на 28 февраля 2025 года объем совокупного кредитного портфеля до вычета резервов составил 23,9 трлн рублей, увеличившись на 0,5% с начала года. Кредиты юридическим лицам увеличились на 1,5% за 2 месяца текущего года, до 16,2 трлн рублей. Кредиты физическим лицам сократились на 1,6% по итогам 2 месяцев 2025 года, портфель розничных кредитов по состоянию на 28 февраля 2025 года составил 7,7 трлн рублей", - говорится в отчете.
"В соответствии с нашими приоритетами по оптимизации использования капитала, с начала года мы увеличивали долю корпоративного кредитования и сокращали совокупный объем розничного кредитного портфеля, в результате чего общий рост кредитного портфеля за январь-февраль составил 0,5%", - приводится в отчете комментарий первого зампреда правления ВТБ Дмитрия Пьянова.
"При этом, делая упор на депозитно-транзакционную модель в розничном бизнесе, мы нарастили объем привлечений от физических лиц на 2,1%, в результате чего, впервые в истории группы, доля привлечений от физических лиц превысила 50% от общего объема клиентского фондирования", - добавил он.
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