https://1prime.ru/20250327/krym-856144566.html

Крым готов предоставить Западу доказательства законности референдума

Крым готов предоставить Западу доказательства законности референдума - 27.03.2025, ПРАЙМ

Крым готов предоставить Западу доказательства законности референдума

Крым готов в случае необходимости предоставить западным странам доказательства законности референдума о воссоединении полуострова с Россией, но оправдываться... | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T07:13+0300

2025-03-27T07:13+0300

2025-03-27T07:13+0300

экономика

россия

общество

крым

украина

запад

владимир путин

оон

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856144566.jpg?1743048826

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – ПРАЙМ. Крым готов в случае необходимости предоставить западным странам доказательства законности референдума о воссоединении полуострова с Россией, но оправдываться крымчане за свой выбор точно не будут, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Ранее Константинов заявлял агентству, что у Запада есть все основания для признания российского статуса Крыма. "Нам не надо ничего для этого готовить. Все доказательства законности проведения референдума есть, и при необходимости могут быть предоставлены для изучения западным странам, которые упорно игнорируют право крымчан на самоопределение. Однако, что же касается нашего референдума, нашего статуса, нам важно, что их принимает Россия, неотъемлемой частью которой мы вновь являемся уже более 11 лет. Запад может это принимать или не принимать. Но мы перед ним оправдываться точно не будем", - сказал Константинов. По его словам, все, что было сделано в Крыму в 2014 году, изначально имело благородную цель. "Мы стремились сделать всё максимально законно и в соответствии с конституцией Крыма, конституцией Украины, полномочиями президента страны, Уставом ООН. И всё это соблюли. Еще раз подчеркну: госпереворот, свержение власти на Украине, уничтожение Украины как государственности привело к территориальной нестабильности в стране, при которой Крым выбрал свой путь. Донецк и Луганск, Запорожье и Херсон пошли нашим путём. И поскольку политическую систему Украины никто в порядок не привел, дальнейшее саморазрушение страны неизбежно продолжится", - сказал глава парламента Крыма. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно". В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.

крым

украина

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , крым, украина, запад, владимир путин, оон