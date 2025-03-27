https://1prime.ru/20250327/ledokol-856175331.html
Трутнев призвал найти механизм удешевления строительства ледоколов
Трутнев призвал найти механизм удешевления строительства ледоколов - 27.03.2025, ПРАЙМ
Трутнев призвал найти механизм удешевления строительства ледоколов
Полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев, говоря о строительстве ледоколов в Арктике, заявил, что надо найти механизм,... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T21:32+0300
2025-03-27T21:32+0300
2025-03-27T21:33+0300
экономика
ледоколы
юрий трутнев
арктика
россия
судостроение
https://cdnn.1prime.ru/img/83208/50/832085038_0:193:1280:913_1920x0_80_0_0_f62688ee158c943a10fada3001d28e8e.jpg
МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. Полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев, говоря о строительстве ледоколов в Арктике, заявил, что надо найти механизм, который позволит строить их значительно дешевле. "Надо найти какой-то механизм, который позволит ледоколы построить значительно дешевле, чтобы более высокая стоимость не сказывалась на тарифах. Потому что если тарифы будут (неподъемны - ред.) для перевозчиков, то тогда вся наша работа вряд ли увенчается успехом. Президент эту позицию поддержал", - сказал Трутнев журналистам на МАФ-2025, комментируя планы строительства ледоколов. Международный арктический форум (МАФ) "Арктика – территория диалога" в 2025 году проходит в Мурманске 26-27 марта. Мероприятие проходит под девизом "На Севере – жить!". Организатором мероприятия выступает фонд "Росконгресс" при поддержке правительства РФ.
https://1prime.ru/20230913/841736513.html
арктика
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83208/50/832085038_37:0:1280:932_1920x0_80_0_0_331fd5a991d9317153dd1c3a123d7eb9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ледоколы, юрий трутнев, арктика, россия, судостроение
Экономика, ледоколы, Юрий Трутнев, АРКТИКА, РОССИЯ, судостроение
Трутнев призвал найти механизм удешевления строительства ледоколов
Трутнев: надо найти механизм, который позволит строить ледоколы в Арктике дешевле
МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. Полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев, говоря о строительстве ледоколов в Арктике, заявил, что надо найти механизм, который позволит строить их значительно дешевле.
"Надо найти какой-то механизм, который позволит ледоколы построить значительно дешевле, чтобы более высокая стоимость не сказывалась на тарифах. Потому что если тарифы будут (неподъемны - ред.) для перевозчиков, то тогда вся наша работа вряд ли увенчается успехом. Президент эту позицию поддержал", - сказал Трутнев журналистам на МАФ-2025, комментируя планы строительства ледоколов.
Международный арктический форум (МАФ) "Арктика – территория диалога" в 2025 году проходит в Мурманске 26-27 марта. Мероприятие проходит под девизом "На Севере – жить!". Организатором мероприятия выступает фонд "Росконгресс" при поддержке правительства РФ.
Индия предложила России совместное строительство неатомных ледоколов