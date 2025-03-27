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Трутнев призвал найти механизм удешевления строительства ледоколов - 27.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Трутнев призвал найти механизм удешевления строительства ледоколов
Трутнев призвал найти механизм удешевления строительства ледоколов - 27.03.2025, ПРАЙМ
Трутнев призвал найти механизм удешевления строительства ледоколов
Полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев, говоря о строительстве ледоколов в Арктике, заявил, что надо найти механизм,... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T21:32+0300
2025-03-27T21:33+0300
экономика
ледоколы
юрий трутнев
арктика
россия
судостроение
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МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. Полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев, говоря о строительстве ледоколов в Арктике, заявил, что надо найти механизм, который позволит строить их значительно дешевле. "Надо найти какой-то механизм, который позволит ледоколы построить значительно дешевле, чтобы более высокая стоимость не сказывалась на тарифах. Потому что если тарифы будут (неподъемны - ред.) для перевозчиков, то тогда вся наша работа вряд ли увенчается успехом. Президент эту позицию поддержал", - сказал Трутнев журналистам на МАФ-2025, комментируя планы строительства ледоколов. Международный арктический форум (МАФ) "Арктика – территория диалога" в 2025 году проходит в Мурманске 26-27 марта. Мероприятие проходит под девизом "На Севере – жить!". Организатором мероприятия выступает фонд "Росконгресс" при поддержке правительства РФ.
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ледоколы, юрий трутнев, арктика, россия, судостроение
Экономика, ледоколы, Юрий Трутнев, АРКТИКА, РОССИЯ, судостроение
21:32 27.03.2025 (обновлено: 21:33 27.03.2025)
 
Трутнев призвал найти механизм удешевления строительства ледоколов

Трутнев: надо найти механизм, который позволит строить ледоколы в Арктике дешевле

© РосморпортРосморречфлот
Росморречфлот
© Росморпорт
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МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. Полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев, говоря о строительстве ледоколов в Арктике, заявил, что надо найти механизм, который позволит строить их значительно дешевле.
"Надо найти какой-то механизм, который позволит ледоколы построить значительно дешевле, чтобы более высокая стоимость не сказывалась на тарифах. Потому что если тарифы будут (неподъемны - ред.) для перевозчиков, то тогда вся наша работа вряд ли увенчается успехом. Президент эту позицию поддержал", - сказал Трутнев журналистам на МАФ-2025, комментируя планы строительства ледоколов.
Международный арктический форум (МАФ) "Арктика – территория диалога" в 2025 году проходит в Мурманске 26-27 марта. Мероприятие проходит под девизом "На Севере – жить!". Организатором мероприятия выступает фонд "Росконгресс" при поддержке правительства РФ.
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ЭкономикаледоколыЮрий ТрутневАРКТИКАРОССИЯсудостроение
 
 
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