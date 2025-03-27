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Трутнев призвал найти механизм удешевления строительства ледоколов

Трутнев призвал найти механизм удешевления строительства ледоколов - 27.03.2025, ПРАЙМ

Трутнев призвал найти механизм удешевления строительства ледоколов

Полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев, говоря о строительстве ледоколов в Арктике, заявил, что надо найти механизм,... | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T21:32+0300

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экономика

ледоколы

юрий трутнев

арктика

россия

судостроение

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МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. Полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев, говоря о строительстве ледоколов в Арктике, заявил, что надо найти механизм, который позволит строить их значительно дешевле. "Надо найти какой-то механизм, который позволит ледоколы построить значительно дешевле, чтобы более высокая стоимость не сказывалась на тарифах. Потому что если тарифы будут (неподъемны - ред.) для перевозчиков, то тогда вся наша работа вряд ли увенчается успехом. Президент эту позицию поддержал", - сказал Трутнев журналистам на МАФ-2025, комментируя планы строительства ледоколов. Международный арктический форум (МАФ) "Арктика – территория диалога" в 2025 году проходит в Мурманске 26-27 марта. Мероприятие проходит под девизом "На Севере – жить!". Организатором мероприятия выступает фонд "Росконгресс" при поддержке правительства РФ.

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ледоколы, юрий трутнев, арктика, россия, судостроение