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У России самый большой ледокольный флот в мире, напомнил Путин - 27.03.2025, ПРАЙМ
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У России самый большой ледокольный флот в мире, напомнил Путин
У России самый большой ледокольный флот в мире, напомнил Путин - 27.03.2025, ПРАЙМ
У России самый большой ледокольный флот в мире, напомнил Путин
Россия имеет самый большой ледокольный флот в мире, эти позиции нужно усиливать, заявил президент РФ Владимир Путин. | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T20:05+0300
2025-03-27T20:22+0300
экономика
владимир путин
россия
арктика
ледокол
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МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. Россия имеет самый большой ледокольный флот в мире, эти позиции нужно усиливать, заявил президент РФ Владимир Путин. "Уже сейчас Россия имеет самый большой ледокольный флот в мире. Нам нужно усиливать эти позиции, вводить в строй ледоколы нового поколения, включая атомные, которые сейчас есть только у России. Ни у кого в мире такого флота нет", - сказал Путин в ходе Международного арктического форума "Арктика - территория диалога".По его словам, России нужно вводить в строй ледоколы нового поколения, включая атомные, которые есть только у РФ."Уже сейчас Россия имеет самый большой ледокольный флот в мире. Нам нужно усиливать эти позиции, вводить в строй ледоколы нового поколения, включая атомные, которые есть только у России. Ни у кого в мире такого флота нет", - сказал Путин.
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владимир путин, россия, арктика, ледокол
Экономика, Владимир Путин, РОССИЯ, АРКТИКА, ледокол
20:05 27.03.2025 (обновлено: 20:22 27.03.2025)
 
У России самый большой ледокольный флот в мире, напомнил Путин

Путин: Россия имеет самый большой ледокольный флот в мире

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МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. Россия имеет самый большой ледокольный флот в мире, эти позиции нужно усиливать, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Уже сейчас Россия имеет самый большой ледокольный флот в мире. Нам нужно усиливать эти позиции, вводить в строй ледоколы нового поколения, включая атомные, которые сейчас есть только у России. Ни у кого в мире такого флота нет", - сказал Путин в ходе Международного арктического форума "Арктика - территория диалога".
По его словам, России нужно вводить в строй ледоколы нового поколения, включая атомные, которые есть только у РФ.
"Уже сейчас Россия имеет самый большой ледокольный флот в мире. Нам нужно усиливать эти позиции, вводить в строй ледоколы нового поколения, включая атомные, которые есть только у России. Ни у кого в мире такого флота нет", - сказал Путин.
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