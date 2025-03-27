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У России самый большой ледокольный флот в мире, напомнил Путин

У России самый большой ледокольный флот в мире, напомнил Путин - 27.03.2025, ПРАЙМ

У России самый большой ледокольный флот в мире, напомнил Путин

Россия имеет самый большой ледокольный флот в мире, эти позиции нужно усиливать, заявил президент РФ Владимир Путин. | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T20:05+0300

2025-03-27T20:05+0300

2025-03-27T20:22+0300

экономика

владимир путин

россия

арктика

ледокол

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МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. Россия имеет самый большой ледокольный флот в мире, эти позиции нужно усиливать, заявил президент РФ Владимир Путин. "Уже сейчас Россия имеет самый большой ледокольный флот в мире. Нам нужно усиливать эти позиции, вводить в строй ледоколы нового поколения, включая атомные, которые сейчас есть только у России. Ни у кого в мире такого флота нет", - сказал Путин в ходе Международного арктического форума "Арктика - территория диалога".По его словам, России нужно вводить в строй ледоколы нового поколения, включая атомные, которые есть только у РФ."Уже сейчас Россия имеет самый большой ледокольный флот в мире. Нам нужно усиливать эти позиции, вводить в строй ледоколы нового поколения, включая атомные, которые есть только у России. Ни у кого в мире такого флота нет", - сказал Путин.

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владимир путин, россия, арктика, ледокол