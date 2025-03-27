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Макрон анонсировал визит франко-британской делегации на Украину - 27.03.2025, ПРАЙМ
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Макрон анонсировал визит франко-британской делегации на Украину
Макрон анонсировал визит франко-британской делегации на Украину - 27.03.2025, ПРАЙМ
Макрон анонсировал визит франко-британской делегации на Украину
Военная делегация Франции и Великобритании направится в ближайшие дни на Украину для разработки формата будущего украинской армии, заявил президент Франции... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T16:55+0300
2025-03-27T16:55+0300
политика
эммануэль макрон
всу
украина
великобритания
франция
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ПАРИЖ, 27 мар - ПРАЙМ. Военная делегация Франции и Великобритании направится в ближайшие дни на Украину для разработки формата будущего украинской армии, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. "Мы приняли решение, чтобы премьер-министр Великобритании и я уполномочили начальников штабов наших армий, чтобы франко-британская команда могла направиться в ближайшие дни на Украину и могла тесно работать с нашими украинскими партнерами, которые также одобрили этот механизм, чтобы подготовить во всех областях то, каким будет формат завтрашней украинской армии", - сказал он по итогам встречи "коалиции желающих". Трансляцию велась на странице Елисейского дворца в соцсети X. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20250326/makron-856138682.html
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эммануэль макрон, всу, украина, великобритания, франция
Политика, Эммануэль Макрон, ВСУ, УКРАИНА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ФРАНЦИЯ
16:55 27.03.2025
 
Макрон анонсировал визит франко-британской делегации на Украину

Макрон: франко-британская делегация направится на Украину

© Фото : No 10 Downing Street/Simon Dawson Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль макрон
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль макрон - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2025
© Фото : No 10 Downing Street/Simon Dawson
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ПАРИЖ, 27 мар - ПРАЙМ. Военная делегация Франции и Великобритании направится в ближайшие дни на Украину для разработки формата будущего украинской армии, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
"Мы приняли решение, чтобы премьер-министр Великобритании и я уполномочили начальников штабов наших армий, чтобы франко-британская команда могла направиться в ближайшие дни на Украину и могла тесно работать с нашими украинскими партнерами, которые также одобрили этот механизм, чтобы подготовить во всех областях то, каким будет формат завтрашней украинской армии", - сказал он по итогам встречи "коалиции желающих". Трансляцию велась на странице Елисейского дворца в соцсети X.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2025
Макрон: "миротворцы" на Украине смогут "ответить" при нападении
Вчера, 22:42
 
ПолитикаЭммануэль МакронВСУУКРАИНАВЕЛИКОБРИТАНИЯФРАНЦИЯ
 
 
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