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Макрон анонсировал визит франко-британской делегации на Украину

Макрон анонсировал визит франко-британской делегации на Украину - 27.03.2025, ПРАЙМ

Макрон анонсировал визит франко-британской делегации на Украину

Военная делегация Франции и Великобритании направится в ближайшие дни на Украину для разработки формата будущего украинской армии, заявил президент Франции... | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T16:55+0300

2025-03-27T16:55+0300

2025-03-27T16:55+0300

политика

эммануэль макрон

всу

украина

великобритания

франция

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ПАРИЖ, 27 мар - ПРАЙМ. Военная делегация Франции и Великобритании направится в ближайшие дни на Украину для разработки формата будущего украинской армии, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. "Мы приняли решение, чтобы премьер-министр Великобритании и я уполномочили начальников штабов наших армий, чтобы франко-британская команда могла направиться в ближайшие дни на Украину и могла тесно работать с нашими украинскими партнерами, которые также одобрили этот механизм, чтобы подготовить во всех областях то, каким будет формат завтрашней украинской армии", - сказал он по итогам встречи "коалиции желающих". Трансляцию велась на странице Елисейского дворца в соцсети X. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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эммануэль макрон, всу, украина, великобритания, франция