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Маск заявил, что пошлины США повлияют на цену компонентов Tesla

Маск заявил, что пошлины США повлияют на цену компонентов Tesla - 27.03.2025, ПРАЙМ

Маск заявил, что пошлины США повлияют на цену компонентов Tesla

Пошлины США в 25% на импортные автомобили повлияют на цену компонентов автомобилей Tesla из других стран, заявил глава компании Tesla Илон Маск. | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T07:13+0300

2025-03-27T07:13+0300

2025-03-27T07:13+0300

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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Пошлины США в 25% на импортные автомобили повлияют на цену компонентов автомобилей Tesla из других стран, заявил глава компании Tesla Илон Маск. "Если быть точным, (пошлины - ред.) повлияют на цену компонентов в автомобилях Tesla, которые поставляются из других стран. Влияние на стоимость не ничтожно", - написал Маск на своей странице в соцсети X. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что новая пошлина в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны, вступит в силу 2 апреля.

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