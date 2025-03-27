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Матвиенко предложила депремировать чиновников за пустые ответы - 27.03.2025, ПРАЙМ
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Матвиенко предложила депремировать чиновников за пустые ответы
Матвиенко предложила депремировать чиновников за пустые ответы - 27.03.2025, ПРАЙМ
Матвиенко предложила депремировать чиновников за пустые ответы
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила депремировать чиновников за пустые ответы сенаторам, выразив готовность быть для парламентариев... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T13:30+0300
2025-03-27T13:30+0300
валентина матвиенко
совет федерации
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МОСКВА, 27 мар – ПРАЙМ. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила депремировать чиновников за пустые ответы сенаторам, выразив готовность быть для парламентариев "непротекаемой крышей" при отстаивании ими интересов регионов. После выступления главы Минтранса Романа Старовойта в рамках правительственного часа в Совфеде на пленарном заседании в четверг сенатор Виктор Кресс рассказал, что обращался в Минтранс с просьбой рассказать, как учитывается перевозка льготных категорий грузов, на которые не распространяется ограничение по весу на ось. Сенатор также, не назвав фамилию ответившего ему чиновника, зачитал выдержку из ответа, где не было конкретного ответа на его вопрос. "За такие ответы надо нам или штрафовать чиновников, или депремировать. Вот зачем заниматься такой пустой перепиской? Напишите на понятном внятном языке, ответьте на конкретный вопрос. Зачем запутывать, зачем уходить от ответственности, зачем уходить от принятия решений? И не надо стесняться, Виктор Мельхиорович (Кресс – ред.) называть фамилии. Для этого и существует парламент и его контрольные функции. Не хитрите, ладно? Вот, выступил, так уж до конца выступайте! Чего-то боитесь что ли? У вас есть "непротекаемая крыша" в моём лице, не бойтесь, говорите правду, как есть. Тогда это будет результативно и эффективно", - прокомментировала Матвиенко ответ Крессу из Минтранса.
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валентина матвиенко, совет федерации
Валентина Матвиенко, Совет Федерации
13:30 27.03.2025
 
Матвиенко предложила депремировать чиновников за пустые ответы

Матвиенко предложила депремировать чиновников за пустые ответы сенаторам

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 27 мар – ПРАЙМ. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила депремировать чиновников за пустые ответы сенаторам, выразив готовность быть для парламентариев "непротекаемой крышей" при отстаивании ими интересов регионов.
После выступления главы Минтранса Романа Старовойта в рамках правительственного часа в Совфеде на пленарном заседании в четверг сенатор Виктор Кресс рассказал, что обращался в Минтранс с просьбой рассказать, как учитывается перевозка льготных категорий грузов, на которые не распространяется ограничение по весу на ось. Сенатор также, не назвав фамилию ответившего ему чиновника, зачитал выдержку из ответа, где не было конкретного ответа на его вопрос.
"За такие ответы надо нам или штрафовать чиновников, или депремировать. Вот зачем заниматься такой пустой перепиской? Напишите на понятном внятном языке, ответьте на конкретный вопрос. Зачем запутывать, зачем уходить от ответственности, зачем уходить от принятия решений? И не надо стесняться, Виктор Мельхиорович (Кресс – ред.) называть фамилии. Для этого и существует парламент и его контрольные функции. Не хитрите, ладно? Вот, выступил, так уж до конца выступайте! Чего-то боитесь что ли? У вас есть "непротекаемая крыша" в моём лице, не бойтесь, говорите правду, как есть. Тогда это будет результативно и эффективно", - прокомментировала Матвиенко ответ Крессу из Минтранса.
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