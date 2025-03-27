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Стоимость меди снижается перед выходом данных по рынку труда в США
Стоимость меди снижается перед выходом данных по рынку труда в США - 27.03.2025, ПРАЙМ
Стоимость меди снижается перед выходом данных по рынку труда в США
Стоимость меди в четверг утром слабо снижается перед выходом статистики по рынку труда в США, свидетельствуют данные торгов. | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T09:38+0300
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2025-03-27T09:38+0300
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Стоимость меди в четверг утром слабо снижается перед выходом статистики по рынку труда в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.30 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,1%, до 5,238 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 1,83%, до 9 927 долларов, алюминия - на 0,1%, до 2 607 долларов, стоимость цинка - на 0,54%, до 2 956 долларов. Позднее в четверг министерство труда США сообщит показатели по количеству первичных заявок на пособие по безработице за неделю по 22 марта. Аналитики ожидают роста показателя на две тысячи - до 225 тысяч заявок. Статистика по экономике страны отражается на курсе доллара, к которому чувствительны котировки меди.
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рынки, торги
Стоимость меди снижается перед выходом данных по рынку труда в США
Стоимость меди в четверг снижается перед выходом статистики по рынку труда в США
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Стоимость меди в четверг утром слабо снижается перед выходом статистики по рынку труда в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.30 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,1%, до 5,238 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 1,83%, до 9 927 долларов, алюминия - на 0,1%, до 2 607 долларов, стоимость цинка - на 0,54%, до 2 956 долларов.
Позднее в четверг министерство труда США сообщит показатели по количеству первичных заявок на пособие по безработице за неделю по 22 марта. Аналитики ожидают роста показателя на две тысячи - до 225 тысяч заявок. Статистика по экономике страны отражается на курсе доллара, к которому чувствительны котировки меди.
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