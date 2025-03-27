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Мексика не будет платить США 25% автопошлины

Мексика не будет платить США 25% автопошлины - 27.03.2025, ПРАЙМ

Мексика не будет платить США 25% автопошлины

Пошлины в автомобильном секторе в размере 25%, которые озвучил президент США Дональд Трамп, не будут распространяться на автомобили из Мексики, экспорт... | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T21:28+0300

2025-03-27T21:28+0300

2025-03-27T21:28+0300

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МЕХИКО, 27 мар - ПРАЙМ. Пошлины в автомобильном секторе в размере 25%, которые озвучил президент США Дональд Трамп, не будут распространяться на автомобили из Мексики, экспорт автозапчастей на начальном этапе действия этих пошлин также освобожден от таких сборов и сейчас обсуждается на высоком уровне, сообщил министр экономики Мексики Марсело Эбрард. "Мы экспортируем в Соединенные Штаты около 3 миллионов автомобилей, поставляем 40% всех автозапчастей, потребляемых здесь, в Соединенных Штатах. На те транспортные средства, которые мы экспортируем, 25% тариф не распространяется, а вместо этого предоставляется скидка в зависимости от состава их комплектующих", - заявил Эбрард, который вместе с министром торговли находится на переговорах в Вашингтоне, в эфире президентской пресс-конференции. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что новая пошлина в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны, вступит в силу 2 апреля. "Вторым очень важным моментом являются автозапчасти, произведенные в Мексике. Со 2 апреля пошлины применяться не будут. Мы находимся на встрече, которую инициировал министр торговли с целью защиты мексиканских автозапчастей", - добавил Эбрард. По словам главы мексиканского минэкономики, в ходе переговоров было также согласовано исключение множественного налогообложения для комплектующих, которые пересекают границу несколько раз. "Мы стремимся к тому, чтобы продукция, произведенная в Мексике, в конечном итоге имела лучшую цену, чем продукция любой другой страны, которая также экспортирует свою продукцию в Соединенные Штаты. Президенту и Мексике, мексиканскому правительству, необходимо, помимо прочего, защищать рабочие места и укреплять эту отрасль", - заключил Эбрард. Президент Клаудия Шейнбаум, комментируя предстоящее введение пошлин в автопроме и металлургии, сообщила, что правительство Мексики озвучит свой "интегральный ответ" на пошлины администрации Трампа после того, как они вступят в силу. Она отметила, что ввоз в США автомобильных комплектующих регулируется среди прочего трехсторонним торговым договором с Канадой, и он останется беспошлинным для фигурирующей там продукции.

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мексика, сша, дональд трамп, мировая экономика, пошлины