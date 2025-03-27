https://1prime.ru/20250327/meksika-856175177.html
Мексика не будет платить США 25% автопошлины
Мексика не будет платить США 25% автопошлины - 27.03.2025, ПРАЙМ
Мексика не будет платить США 25% автопошлины
Пошлины в автомобильном секторе в размере 25%, которые озвучил президент США Дональд Трамп, не будут распространяться на автомобили из Мексики, экспорт... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T21:28+0300
2025-03-27T21:28+0300
2025-03-27T21:28+0300
экономика
мексика
сша
дональд трамп
мировая экономика
пошлины
https://cdnn.1prime.ru/img/82677/73/826777391_0:0:3264:1836_1920x0_80_0_0_424362b1cf3d77c504a9f5f4b934a747.jpg
МЕХИКО, 27 мар - ПРАЙМ. Пошлины в автомобильном секторе в размере 25%, которые озвучил президент США Дональд Трамп, не будут распространяться на автомобили из Мексики, экспорт автозапчастей на начальном этапе действия этих пошлин также освобожден от таких сборов и сейчас обсуждается на высоком уровне, сообщил министр экономики Мексики Марсело Эбрард. "Мы экспортируем в Соединенные Штаты около 3 миллионов автомобилей, поставляем 40% всех автозапчастей, потребляемых здесь, в Соединенных Штатах. На те транспортные средства, которые мы экспортируем, 25% тариф не распространяется, а вместо этого предоставляется скидка в зависимости от состава их комплектующих", - заявил Эбрард, который вместе с министром торговли находится на переговорах в Вашингтоне, в эфире президентской пресс-конференции. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что новая пошлина в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны, вступит в силу 2 апреля. "Вторым очень важным моментом являются автозапчасти, произведенные в Мексике. Со 2 апреля пошлины применяться не будут. Мы находимся на встрече, которую инициировал министр торговли с целью защиты мексиканских автозапчастей", - добавил Эбрард. По словам главы мексиканского минэкономики, в ходе переговоров было также согласовано исключение множественного налогообложения для комплектующих, которые пересекают границу несколько раз. "Мы стремимся к тому, чтобы продукция, произведенная в Мексике, в конечном итоге имела лучшую цену, чем продукция любой другой страны, которая также экспортирует свою продукцию в Соединенные Штаты. Президенту и Мексике, мексиканскому правительству, необходимо, помимо прочего, защищать рабочие места и укреплять эту отрасль", - заключил Эбрард. Президент Клаудия Шейнбаум, комментируя предстоящее введение пошлин в автопроме и металлургии, сообщила, что правительство Мексики озвучит свой "интегральный ответ" на пошлины администрации Трампа после того, как они вступят в силу. Она отметила, что ввоз в США автомобильных комплектующих регулируется среди прочего трехсторонним торговым договором с Канадой, и он останется беспошлинным для фигурирующей там продукции.
https://1prime.ru/20250327/ferrari-856171538.html
мексика
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82677/73/826777391_0:0:3264:2448_1920x0_80_0_0_7772025fccda51b39dc51c92c3d3f53b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мексика, сша, дональд трамп, мировая экономика, пошлины
Экономика, МЕКСИКА, США, Дональд Трамп, Мировая экономика, пошлины
МЕХИКО, 27 мар - ПРАЙМ. Пошлины в автомобильном секторе в размере 25%, которые озвучил президент США Дональд Трамп, не будут распространяться на автомобили из Мексики, экспорт автозапчастей на начальном этапе действия этих пошлин также освобожден от таких сборов и сейчас обсуждается на высоком уровне, сообщил министр экономики Мексики Марсело Эбрард.
"Мы экспортируем в Соединенные Штаты около 3 миллионов автомобилей, поставляем 40% всех автозапчастей, потребляемых здесь, в Соединенных Штатах. На те транспортные средства, которые мы экспортируем, 25% тариф не распространяется, а вместо этого предоставляется скидка в зависимости от состава их комплектующих", - заявил Эбрард, который вместе с министром торговли находится на переговорах в Вашингтоне, в эфире президентской пресс-конференции.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что новая пошлина в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны, вступит в силу 2 апреля.
Ferrari поднимет цены на 10% после введения Трампом пошлин
"Вторым очень важным моментом являются автозапчасти, произведенные в Мексике. Со 2 апреля пошлины применяться не будут. Мы находимся на встрече, которую инициировал министр торговли с целью защиты мексиканских автозапчастей", - добавил Эбрард.
По словам главы мексиканского минэкономики, в ходе переговоров было также согласовано исключение множественного налогообложения для комплектующих, которые пересекают границу несколько раз.
"Мы стремимся к тому, чтобы продукция, произведенная в Мексике, в конечном итоге имела лучшую цену, чем продукция любой другой страны, которая также экспортирует свою продукцию в Соединенные Штаты. Президенту и Мексике, мексиканскому правительству, необходимо, помимо прочего, защищать рабочие места и укреплять эту отрасль", - заключил Эбрард.
Президент Клаудия Шейнбаум, комментируя предстоящее введение пошлин в автопроме и металлургии, сообщила, что правительство Мексики озвучит свой "интегральный ответ" на пошлины администрации Трампа после того, как они вступят в силу. Она отметила, что ввоз в США автомобильных комплектующих регулируется среди прочего трехсторонним торговым договором с Канадой, и он останется беспошлинным для фигурирующей там продукции.