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МИД сделал заявление о размещении миротворческих контингентов на Украине

МИД сделал заявление о размещении миротворческих контингентов на Украине - 27.03.2025, ПРАЙМ

МИД сделал заявление о размещении миротворческих контингентов на Украине

Россия категорически против размещения западных миротворцев на Украине, Лондон и Париж маскируют под этим свои планы военной интервенции, заявила официальный... | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T12:05+0300

2025-03-27T12:05+0300

2025-03-27T12:05+0300

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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Россия категорически против размещения западных миротворцев на Украине, Лондон и Париж маскируют под этим свои планы военной интервенции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Россия категорически против такого сценария (отправки западных миротворцев на Украину - ред.), который чреват прямым столкновением России и НАТО", - сказала Захарова на брифинге. Захарова отметила, что Лондон и Париж продолжают вынашивать замысел военной интервенции на Украину и маскируют это под "некую миротворческую миссию".

https://1prime.ru/20250326/makron-856138682.html

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