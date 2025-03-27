https://1prime.ru/20250327/mid-856153337.html
МИД сделал заявление о размещении миротворческих контингентов на Украине
МИД сделал заявление о размещении миротворческих контингентов на Украине - 27.03.2025, ПРАЙМ
МИД сделал заявление о размещении миротворческих контингентов на Украине
Россия категорически против размещения западных миротворцев на Украине, Лондон и Париж маскируют под этим свои планы военной интервенции, заявила официальный... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T12:05+0300
2025-03-27T12:05+0300
2025-03-27T12:05+0300
политика
россия
украина
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0a/849019343_0:180:2951:1840_1920x0_80_0_0_b4d57432de6e5d1f19447678f2268985.jpg
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Россия категорически против размещения западных миротворцев на Украине, Лондон и Париж маскируют под этим свои планы военной интервенции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Россия категорически против такого сценария (отправки западных миротворцев на Украину - ред.), который чреват прямым столкновением России и НАТО", - сказала Захарова на брифинге. Захарова отметила, что Лондон и Париж продолжают вынашивать замысел военной интервенции на Украину и маскируют это под "некую миротворческую миссию".
https://1prime.ru/20250326/makron-856138682.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0a/849019343_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_777a4feb5f038e79ba49dd9fdb2a0701.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, мид
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, МИД
МИД сделал заявление о размещении миротворческих контингентов на Украине
МИД: РФ категорически против размещения миротворческих контингентов на Украине
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Россия категорически против размещения западных миротворцев на Украине, Лондон и Париж маскируют под этим свои планы военной интервенции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Россия категорически против такого сценария (отправки западных миротворцев на Украину - ред.), который чреват прямым столкновением России и НАТО", - сказала Захарова на брифинге.
Захарова отметила, что Лондон и Париж продолжают вынашивать замысел военной интервенции на Украину и маскируют это под "некую миротворческую миссию".
Макрон: "миротворцы" на Украине смогут "ответить" при нападении