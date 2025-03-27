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Минфин хочет продлить уплату ряда налогов для пострадавшего бизнеса Кубани

Минфин хочет продлить уплату ряда налогов для пострадавшего бизнеса Кубани - 27.03.2025, ПРАЙМ

Минфин хочет продлить уплату ряда налогов для пострадавшего бизнеса Кубани

Минфин РФ предложил продлить до 25 декабря 2025 года включительно уплату ряда налогов и страховых взносов для бизнеса Краснодарского края, пострадавшего от... | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T12:57+0300

2025-03-27T12:57+0300

2025-03-27T12:57+0300

экономика

россия

минфин

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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Минфин РФ предложил продлить до 25 декабря 2025 года включительно уплату ряда налогов и страховых взносов для бизнеса Краснодарского края, пострадавшего от последствий крушения танкеров в Керченском проливе, речь идет о платежах, подлежащих уплате за период с февраля по октябрь 2025 года включительно, соответствующий проект постановления внесен на рассмотрение в правительство РФ, сообщается на сайте министерства. "Предпринимателям Краснодарского края, пострадавшим от последствий крушения танкеров в Керченском проливе, предлагается продлить до 25 декабря 2025 года включительно сроки уплаты налогов и страховых взносов. Речь идет о платежах, подлежащих уплате за период с февраля по октябрь 2025 года включительно. Соответствующий проект постановления внесен на рассмотрение в правительство РФ", - говорится в материалах на сайте. "Отсрочка предусмотрена по налогу на имущество организаций, земельному налогу, включая авансовые платежи по этим налогам и страховым взносам, установленным НК РФ и Федеральным законом "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний". Реализация решения позволит бизнесу высвободить оборотные средства для преодоления последствий сложившейся экономической обстановки в регионе", - отмечается там. Как поясняет Минфин, отсрочку по уплате налогов смогут получить организации или физлица, по состоянию на 1 марта 2025 года ведущие предпринимательскую деятельность на территории города-курорта Анапа и Темрюкского района Краснодарского края, на которой введен режим чрезвычайной ситуации, в отраслях, пострадавших от последствий нефтеразлива. Так, на нее могут рассчитывать гостиницы, турагентства и туроператоры, санаторно-курортные организации, музеи, а также предприниматели, предоставляющие услуги бронирования или места для временного проживания. Также указанные меры поддержки предлагается предоставить компаниям, которые заняты в развлекательной деятельности и в области исполнительских искусств, занимаются разведением животных, организацией кемпингов, зоопарков, парков отдыха и пляжей, а также организацией отдыха детей и их оздоровления. Перечень лиц, соответствующих данным критериям, будет формировать администрация Краснодарского края и направлять в УФНС по Краснодарскому краю и уполномоченный орган страховщика, добавили в Минфине.

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россия, минфин