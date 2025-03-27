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Минфин готовит концепцию токенизации имущества и товаров - 27.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250327/minfin-856159975.html
Минфин готовит концепцию токенизации имущества и товаров
Минфин готовит концепцию токенизации имущества и товаров - 27.03.2025, ПРАЙМ
Минфин готовит концепцию токенизации имущества и товаров
Минфин России готовит концепцию "токенизации" различных видов имущества и товаров - возможности создания цифровых финансовых активов на них, что расширит... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T14:13+0300
2025-03-27T14:13+0300
экономика
минфин
россия
токены
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Минфин России готовит концепцию "токенизации" различных видов имущества и товаров - возможности создания цифровых финансовых активов на них, что расширит возможности инвестирования, заявил журналистам заместитель министра финансов Иван Чебесков. "Мы сейчас работаем над концепцией токенизации разных, в том числе и товаров. Это, по сути, "обертывание" различных видов имущества и товаров в цифровой финансовый актив, в токен. И таким образом, возможно, в будущем какие-то из товаров, какие-то из видов имущества, в которые сейчас нельзя инвестировать, возможно, в будущем токенизация даст возможность это делать", - сказал он в кулуарах международного форума "Биржевой товарный рынок". "Вот почему мы инструмент токенизации развиваем, как раз для того, чтобы тоже была возможность привлечения инвестиций, в том числе частных инвесторов", - добавил он. "Мы пока смотрим в целом концептуально, что для этого нужно сделать. Но мы видим запрос и со стороны банков, и маркетплейсов... Мы пока готовим концепцию токенизации. Я думаю, что мы в ближайшие несколько месяцев уже завершим", - заключил он.
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минфин, россия, токены
Экономика, Минфин, РОССИЯ, токены
14:13 27.03.2025
 
Минфин готовит концепцию токенизации имущества и товаров

Минфин РФ готовит концепцию токенизации различных видов имущества и товаров

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкМинфин РФ
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Минфин России готовит концепцию "токенизации" различных видов имущества и товаров - возможности создания цифровых финансовых активов на них, что расширит возможности инвестирования, заявил журналистам заместитель министра финансов Иван Чебесков.
"Мы сейчас работаем над концепцией токенизации разных, в том числе и товаров. Это, по сути, "обертывание" различных видов имущества и товаров в цифровой финансовый актив, в токен. И таким образом, возможно, в будущем какие-то из товаров, какие-то из видов имущества, в которые сейчас нельзя инвестировать, возможно, в будущем токенизация даст возможность это делать", - сказал он в кулуарах международного форума "Биржевой товарный рынок".
"Вот почему мы инструмент токенизации развиваем, как раз для того, чтобы тоже была возможность привлечения инвестиций, в том числе частных инвесторов", - добавил он.
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 22.11.2024
В ЦБ рассказали о перспективах токенизации реальных активов
22 ноября 2024, 13:56
"Мы пока смотрим в целом концептуально, что для этого нужно сделать. Но мы видим запрос и со стороны банков, и маркетплейсов... Мы пока готовим концепцию токенизации. Я думаю, что мы в ближайшие несколько месяцев уже завершим", - заключил он.
 
ЭкономикаМинфинРОССИЯтокены
 
 
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