https://1prime.ru/20250327/minfin-856159975.html

Минфин готовит концепцию токенизации имущества и товаров

Минфин готовит концепцию токенизации имущества и товаров - 27.03.2025, ПРАЙМ

Минфин готовит концепцию токенизации имущества и товаров

Минфин России готовит концепцию "токенизации" различных видов имущества и товаров - возможности создания цифровых финансовых активов на них, что расширит... | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T14:13+0300

2025-03-27T14:13+0300

2025-03-27T14:13+0300

экономика

минфин

россия

токены

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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Минфин России готовит концепцию "токенизации" различных видов имущества и товаров - возможности создания цифровых финансовых активов на них, что расширит возможности инвестирования, заявил журналистам заместитель министра финансов Иван Чебесков. "Мы сейчас работаем над концепцией токенизации разных, в том числе и товаров. Это, по сути, "обертывание" различных видов имущества и товаров в цифровой финансовый актив, в токен. И таким образом, возможно, в будущем какие-то из товаров, какие-то из видов имущества, в которые сейчас нельзя инвестировать, возможно, в будущем токенизация даст возможность это делать", - сказал он в кулуарах международного форума "Биржевой товарный рынок". "Вот почему мы инструмент токенизации развиваем, как раз для того, чтобы тоже была возможность привлечения инвестиций, в том числе частных инвесторов", - добавил он. "Мы пока смотрим в целом концептуально, что для этого нужно сделать. Но мы видим запрос и со стороны банков, и маркетплейсов... Мы пока готовим концепцию токенизации. Я думаю, что мы в ближайшие несколько месяцев уже завершим", - заключил он.

https://1prime.ru/20241122/bank-rossii-853021598.html

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минфин, россия, токены