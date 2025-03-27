https://1prime.ru/20250327/minpromtorg-856163382.html

Минпромторг запустит отбор на право получения изготовителями БПЛА субсидии

Минпромторг запустит отбор на право получения изготовителями БПЛА субсидии - 27.03.2025, ПРАЙМ

Минпромторг запустит отбор на право получения изготовителями БПЛА субсидии

Минпромторг России запускает отбор изготовителей беспилотных авиационных систем (БАС) на право получения субсидии в целях возмещения доходов, недополученных в... | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T15:40+0300

2025-03-27T15:40+0300

2025-03-27T15:40+0300

экономика

минпромторг

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84144/23/841442335_0:82:3351:1966_1920x0_80_0_0_2580f3aa50c6d213bd3809462181fbfe.jpg

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Минпромторг России запускает отбор изготовителей беспилотных авиационных систем (БАС) на право получения субсидии в целях возмещения доходов, недополученных в результате предоставления скидки покупателям, сообщила пресс-служба министерства. "Минпромторг России объявляет отбор на право получения изготовителями беспилотных авиационных систем (далее – БАС) субсидии в целях возмещения недополученных ими доходов, связанных с предоставлением скидки покупателям беспилотных авиационных систем", - говорится в сообщении. Уточняется, что поддержка будет осуществляться в форме субсидий в рамках федерального проекта "Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы" нацпроекта "Беспилотные авиационные системы" в целях увеличения закупок беспилотных авиационных систем российского производства. "Критерием отбора организаций будет наличие у изготовителя заключения о "российскости" на БАС, планируемых к реализации со скидкой... Дополнительным условием является обязательство организации по реализации машин в объеме, превышающем размер субсидии не менее чем в два раза", - отметили в Минпромторге. Под механизм попадают поставки мультироторных беспилотников со взлетной массой до 500 килограмм, максимальный размер скидки зависит от взлетной массы и составляет не более 2 миллионов рублей на единицу БАС (не более 40% цены договора реализации). Отмечается, что срок действия соглашения о предоставлении субсидии не может превышать одного календарного года, а прием заявок на участие в отборе проводится с 31 марта по 15 апреля 2025 года.

https://1prime.ru/20250312/roboty-855714620.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

минпромторг, россия