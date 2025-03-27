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Минпромторг запустит отбор на право получения изготовителями БПЛА субсидии
Минпромторг запустит отбор на право получения изготовителями БПЛА субсидии - 27.03.2025, ПРАЙМ
Минпромторг запустит отбор на право получения изготовителями БПЛА субсидии
Минпромторг России запускает отбор изготовителей беспилотных авиационных систем (БАС) на право получения субсидии в целях возмещения доходов, недополученных в... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T15:40+0300
2025-03-27T15:40+0300
2025-03-27T15:40+0300
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Минпромторг России запускает отбор изготовителей беспилотных авиационных систем (БАС) на право получения субсидии в целях возмещения доходов, недополученных в результате предоставления скидки покупателям, сообщила пресс-служба министерства. "Минпромторг России объявляет отбор на право получения изготовителями беспилотных авиационных систем (далее – БАС) субсидии в целях возмещения недополученных ими доходов, связанных с предоставлением скидки покупателям беспилотных авиационных систем", - говорится в сообщении. Уточняется, что поддержка будет осуществляться в форме субсидий в рамках федерального проекта "Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы" нацпроекта "Беспилотные авиационные системы" в целях увеличения закупок беспилотных авиационных систем российского производства. "Критерием отбора организаций будет наличие у изготовителя заключения о "российскости" на БАС, планируемых к реализации со скидкой... Дополнительным условием является обязательство организации по реализации машин в объеме, превышающем размер субсидии не менее чем в два раза", - отметили в Минпромторге. Под механизм попадают поставки мультироторных беспилотников со взлетной массой до 500 килограмм, максимальный размер скидки зависит от взлетной массы и составляет не более 2 миллионов рублей на единицу БАС (не более 40% цены договора реализации). Отмечается, что срок действия соглашения о предоставлении субсидии не может превышать одного календарного года, а прием заявок на участие в отборе проводится с 31 марта по 15 апреля 2025 года.
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минпромторг, россия
Экономика, Минпромторг, РОССИЯ
Минпромторг запустит отбор на право получения изготовителями БПЛА субсидии
Минпромторг запустит отбор на право получения изготовителями дронов субсидии
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Минпромторг России запускает отбор изготовителей беспилотных авиационных систем (БАС) на право получения субсидии в целях возмещения доходов, недополученных в результате предоставления скидки покупателям, сообщила пресс-служба министерства.
"Минпромторг России объявляет отбор на право получения изготовителями беспилотных авиационных систем (далее – БАС) субсидии в целях возмещения недополученных ими доходов, связанных с предоставлением скидки покупателям беспилотных авиационных систем", - говорится в сообщении.
Уточняется, что поддержка будет осуществляться в форме субсидий в рамках федерального проекта "Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы" нацпроекта "Беспилотные авиационные системы" в целях увеличения закупок беспилотных авиационных систем российского производства.
"Критерием отбора организаций будет наличие у изготовителя заключения о "российскости" на БАС, планируемых к реализации со скидкой... Дополнительным условием является обязательство организации по реализации машин в объеме, превышающем размер субсидии не менее чем в два раза", - отметили в Минпромторге.
Под механизм попадают поставки мультироторных беспилотников со взлетной массой до 500 килограмм, максимальный размер скидки зависит от взлетной массы и составляет не более 2 миллионов рублей на единицу БАС (не более 40% цены договора реализации).
Отмечается, что срок действия соглашения о предоставлении субсидии не может превышать одного календарного года, а прием заявок на участие в отборе проводится с 31 марта по 15 апреля 2025 года.
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