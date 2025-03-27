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Минпромторг примет решение о расширении льготного автокредитования
Минпромторг примет решение о расширении льготного автокредитования - 27.03.2025, ПРАЙМ
Минпромторг примет решение о расширении льготного автокредитования
Минпромторг России примет решение о расширении программы льготного кредитования по итогам первого квартала, сообщил журналистам глава министерства Антон... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T19:53+0300
2025-03-27T19:53+0300
2025-03-27T19:53+0300
экономика
минпромторг
антон алиханов
бизнес
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МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. Минпромторг России примет решение о расширении программы льготного кредитования по итогам первого квартала, сообщил журналистам глава министерства Антон Алиханов в кулуарах Международного арктического форума. "У нас есть в перечне мер, которые мы рассматриваем. Когда подведем итоги первого квартала, оценим, как идет выборка, и после этого уже будем предлагать решение правительства", - сказал Алиханов, отвечая на вопрос о планах министерства по расширению категорий авто для льготного автокредитования. В январе Минпромторг РФ уточнил список автомобилей, доступных по программе льготного автокредитования на 2025 год. Список машин пополнил "Москвич 3", а модели китайского Haval в него не попали. В министерстве сообщали, что в федеральном бюджете в 2025 году предусмотрено финансирование программы льготного автокредитования в объеме свыше 36 миллиардов рублей, а льготного лизинга - 27 миллиардов.
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минпромторг, антон алиханов, бизнес
Экономика, Минпромторг, Антон Алиханов, Бизнес
Минпромторг примет решение о расширении льготного автокредитования
Минпромторг РФ примет решение о расширении льготного автокредитования по итогам I квартала
МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. Минпромторг России примет решение о расширении программы льготного кредитования по итогам первого квартала, сообщил журналистам глава министерства Антон Алиханов в кулуарах Международного арктического форума.
"У нас есть в перечне мер, которые мы рассматриваем. Когда подведем итоги первого квартала, оценим, как идет выборка, и после этого уже будем предлагать решение правительства", - сказал Алиханов, отвечая на вопрос о планах министерства по расширению категорий авто для льготного автокредитования.
В январе Минпромторг РФ уточнил список автомобилей, доступных по программе льготного автокредитования на 2025 год. Список машин пополнил "Москвич 3", а модели китайского Haval в него не попали. В министерстве сообщали, что в федеральном бюджете в 2025 году предусмотрено финансирование программы льготного автокредитования в объеме свыше 36 миллиардов рублей, а льготного лизинга - 27 миллиардов.
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