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Минтранс обозначил ожидаемый уровень перевозок российских авиакомпаний
Минтранс обозначил ожидаемый уровень перевозок российских авиакомпаний - 27.03.2025, ПРАЙМ
Минтранс обозначил ожидаемый уровень перевозок российских авиакомпаний
Минтранс РФ ожидает в 2025 году объем перевозок российских авиакомпаний на уровне предыдущего года – 111,7 миллиона человек, сообщил министр транспорта России... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T11:40+0300
2025-03-27T11:40+0300
2025-03-27T11:40+0300
россия
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Минтранс РФ ожидает в 2025 году объем перевозок российских авиакомпаний на уровне предыдущего года – 111,7 миллиона человек, сообщил министр транспорта России Роман Старовойт. "Прошлый год мы продемонстрировали рост перевозки пассажиров, я напомню - 111,7 миллиона пассажиров перевезено. Это порядка 5% рост к 2023 году. Несмотря на все сложности, и этот, 2025 год мы планируем на таком же уровне обеспечить перевозку пассажиров нашим гражданским флотом", - сообщил Старовойт, выступая в Совете Федерации.
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россия
Минтранс обозначил ожидаемый уровень перевозок российских авиакомпаний
Минтранс ждет перевозки авиакомпаний РФ на уровне прошлогодних 111,7 млн человек
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Минтранс РФ ожидает в 2025 году объем перевозок российских авиакомпаний на уровне предыдущего года – 111,7 миллиона человек, сообщил министр транспорта России Роман Старовойт.
"Прошлый год мы продемонстрировали рост перевозки пассажиров, я напомню - 111,7 миллиона пассажиров перевезено. Это порядка 5% рост к 2023 году. Несмотря на все сложности, и этот, 2025 год мы планируем на таком же уровне обеспечить перевозку пассажиров нашим гражданским флотом", - сообщил Старовойт, выступая в Совете Федерации.
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