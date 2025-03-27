https://1prime.ru/20250327/mintrans-856152390.html

Минтранс обозначил ожидаемый уровень перевозок российских авиакомпаний

Минтранс обозначил ожидаемый уровень перевозок российских авиакомпаний - 27.03.2025, ПРАЙМ

Минтранс обозначил ожидаемый уровень перевозок российских авиакомпаний

Минтранс РФ ожидает в 2025 году объем перевозок российских авиакомпаний на уровне предыдущего года – 111,7 миллиона человек, сообщил министр транспорта России... | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T11:40+0300

2025-03-27T11:40+0300

2025-03-27T11:40+0300

россия

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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Минтранс РФ ожидает в 2025 году объем перевозок российских авиакомпаний на уровне предыдущего года – 111,7 миллиона человек, сообщил министр транспорта России Роман Старовойт. "Прошлый год мы продемонстрировали рост перевозки пассажиров, я напомню - 111,7 миллиона пассажиров перевезено. Это порядка 5% рост к 2023 году. Несмотря на все сложности, и этот, 2025 год мы планируем на таком же уровне обеспечить перевозку пассажиров нашим гражданским флотом", - сообщил Старовойт, выступая в Совете Федерации.

https://1prime.ru/20250324/aeroflot-856051663.html

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