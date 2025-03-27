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Мишустин оценил развитие российско-туркменских отношений
Мишустин оценил развитие российско-туркменских отношений - 27.03.2025, ПРАЙМ
Мишустин оценил развитие российско-туркменских отношений
Председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что российско-туркменские отношения поступательно развиваются, а дальнейшее расширение сотрудничества... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T07:01+0300
2025-03-27T07:01+0300
2025-03-27T07:01+0300
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АШХАБАД, 27 мар – ПРАЙМ. Председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что российско-туркменские отношения поступательно развиваются, а дальнейшее расширение сотрудничества в полной мере отвечает интересам обеих стран.
"С удовлетворением отмечаю поступательное развитие российско-туркменских отношений в духе дружбы, взаимного уважения и стратегического партнёрства. Убеждён, что дальнейшее расширение практического взаимодействия в полной мере отвечает интересам России и Туркменистана", – приводит официальная газета "Нейтральный Туркменистан" письмо Мишустина, которое он написал президенту Туркмении Сердару Бердымухамедову по случаю праздника Навруз.
Российский премьер-министр пожелал Бердымухамедову доброго здоровья и новых успехов в ответственной деятельности, а всем гражданам Туркмении – благополучия и счастья.
В Туркмении праздничные мероприятия, посвященные Наврузу, прошли 21-22 марта, эти дни были объявлены выходными. Этот древний праздник уходит корнями в первое тысячелетие до нашей эры, когда на территории Ирана была распространена зороастрийская религия. Навруз, что в переводе с фарси означает "новый день", является одним из старейших календарных праздников в мире. Его отмечают народы Средней Азии, Ближнего Востока и Кавказа. Он символизирует приход весны, обновление природы и начало нового солнечного года.
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Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, ТУРКМЕНИЯ, ИРАН, Средняя Азия, Михаил Мишустин, Сердар Бердымухамедов
Мишустин оценил развитие российско-туркменских отношений
Мишустин: российско-туркменские отношения поступательно развиваются
АШХАБАД, 27 мар – ПРАЙМ. Председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что российско-туркменские отношения поступательно развиваются, а дальнейшее расширение сотрудничества в полной мере отвечает интересам обеих стран.
"С удовлетворением отмечаю поступательное развитие российско-туркменских отношений в духе дружбы, взаимного уважения и стратегического партнёрства. Убеждён, что дальнейшее расширение практического взаимодействия в полной мере отвечает интересам России и Туркменистана", – приводит официальная газета "Нейтральный Туркменистан" письмо Мишустина, которое он написал президенту Туркмении Сердару Бердымухамедову по случаю праздника Навруз.
Российский премьер-министр пожелал Бердымухамедову доброго здоровья и новых успехов в ответственной деятельности, а всем гражданам Туркмении – благополучия и счастья.
В Туркмении праздничные мероприятия, посвященные Наврузу, прошли 21-22 марта, эти дни были объявлены выходными. Этот древний праздник уходит корнями в первое тысячелетие до нашей эры, когда на территории Ирана была распространена зороастрийская религия. Навруз, что в переводе с фарси означает "новый день", является одним из старейших календарных праздников в мире. Его отмечают народы Средней Азии, Ближнего Востока и Кавказа. Он символизирует приход весны, обновление природы и начало нового солнечного года.