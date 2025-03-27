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Индекс Мосбиржи опустился ниже 3100 пунктов
Индекс Мосбиржи опустился ниже 3100 пунктов - 27.03.2025, ПРАЙМ
Индекс Мосбиржи опустился ниже 3100 пунктов
Российский рынок акций усилил падение: основной индекс опустился ниже 3100 пунктов, впервые с 12 февраля, следует из данных Московской биржи. | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T12:06+0300
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций усилил падение: основной индекс опустился ниже 3100 пунктов, впервые с 12 февраля, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 12.03 мск падает на 1,47%, до 3099,96 пункта. Ниже отметки в 3100 пунктов он оказался впервые с 12 февраля.
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рынки, торги, мосбиржа, индексы
Экономика, Рынки, Торги, Мосбиржа, Индексы
Индекс Мосбиржи опустился ниже 3100 пунктов
Индекс Мосбиржи опустился ниже 3100 пунктов впервые с 12 февраля
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций усилил падение: основной индекс опустился ниже 3100 пунктов, впервые с 12 февраля, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 12.03 мск падает на 1,47%, до 3099,96 пункта.
Ниже отметки в 3100 пунктов он оказался впервые с 12 февраля.
Курс юаня к рублю растет в первые часы торгов в среду на Мосбирже