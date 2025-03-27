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Трех человек задержали по делу об афере на "Пушкинских картах"

Трех человек задержали по делу об афере на "Пушкинских картах" - 27.03.2025, ПРАЙМ

Трех человек задержали по делу об афере на "Пушкинских картах"

Трех человек задержали по делу о мошенничестве более чем на один миллион рублей на "Пушкинских картах". Об этом агентству РИА Новости сообщили в... | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T09:19+0300

2025-03-27T09:19+0300

2025-03-27T09:19+0300

мошенничество

россия

мвд

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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Трех человек задержали по делу о мошенничестве более чем на один миллион рублей на "Пушкинских картах". Об этом агентству РИА Новости сообщили в правоохранительных органах. "В рамках расследования задержаны три человека", - отметил собеседник издания. Также сообщается, что фигурантам дела уже предъявили обвинение. По данным следствия, один из обвиняемых разработал план по хищению средств, выделенных по этой программе. Он привлек своего знакомого, который работал в киноконцертном зале "Эльдар", чтобы заключить договор на исполнение композиций на фиктивных мероприятиях. Далее, мошенники находили граждан, у которых были "Пушкинские карты" с неиспользованным лимитом средств, и приобретали на них билеты на эти фиктивные мероприятия. Был приобретен 321 билет на общую сумму свыше одного миллиона рублей.В среду в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что по делу проходит певец Эмиль Кадыров.

https://1prime.ru/20250326/mintsifry-856136529.html

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россия, мвд