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Трех человек задержали по делу об афере на "Пушкинских картах" - 27.03.2025, ПРАЙМ
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Трех человек задержали по делу об афере на "Пушкинских картах"
Трех человек задержали по делу об афере на "Пушкинских картах" - 27.03.2025, ПРАЙМ
Трех человек задержали по делу об афере на "Пушкинских картах"
Трех человек задержали по делу о мошенничестве более чем на один миллион рублей на "Пушкинских картах". Об этом агентству РИА Новости сообщили в... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T09:19+0300
2025-03-27T09:19+0300
мошенничество
россия
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Трех человек задержали по делу о мошенничестве более чем на один миллион рублей на "Пушкинских картах". Об этом агентству РИА Новости сообщили в правоохранительных органах. "В рамках расследования задержаны три человека", - отметил собеседник издания. Также сообщается, что фигурантам дела уже предъявили обвинение. По данным следствия, один из обвиняемых разработал план по хищению средств, выделенных по этой программе. Он привлек своего знакомого, который работал в киноконцертном зале "Эльдар", чтобы заключить договор на исполнение композиций на фиктивных мероприятиях. Далее, мошенники находили граждан, у которых были "Пушкинские карты" с неиспользованным лимитом средств, и приобретали на них билеты на эти фиктивные мероприятия. Был приобретен 321 билет на общую сумму свыше одного миллиона рублей.В среду в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что по делу проходит певец Эмиль Кадыров.
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россия, мвд
Мошенничество, РОССИЯ, МВД
09:19 27.03.2025
 
Трех человек задержали по делу об афере на "Пушкинских картах"

Три человека задержаны по делу об афере на 1 миллион руб на "Пушкинских картах"

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Трех человек задержали по делу о мошенничестве более чем на один миллион рублей на "Пушкинских картах". Об этом агентству РИА Новости сообщили в правоохранительных органах.
"В рамках расследования задержаны три человека", - отметил собеседник издания.
Также сообщается, что фигурантам дела уже предъявили обвинение.
По данным следствия, один из обвиняемых разработал план по хищению средств, выделенных по этой программе. Он привлек своего знакомого, который работал в киноконцертном зале "Эльдар", чтобы заключить договор на исполнение композиций на фиктивных мероприятиях. Далее, мошенники находили граждан, у которых были "Пушкинские карты" с неиспользованным лимитом средств, и приобретали на них билеты на эти фиктивные мероприятия. Был приобретен 321 билет на общую сумму свыше одного миллиона рублей.
В среду в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что по делу проходит певец Эмиль Кадыров.
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