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Основатель "Русагро" не признал вину в мошенничестве
Основатель "Русагро" не признал вину в мошенничестве - 27.03.2025, ПРАЙМ
Основатель "Русагро" не признал вину в мошенничестве
Основатель "Русагро" Вадим Мошкович заявил, что не поддерживает арест и просит избрать ему более мягкую меру пресечения. Об этом сообщил корреспондент агентства | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T13:36+0300
2025-03-27T13:36+0300
2025-03-27T13:36+0300
общество
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Основатель "Русагро" Вадим Мошкович заявил, что не поддерживает арест и просит избрать ему более мягкую меру пресечения. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы, где рассматривается ходатайство следователя об избрании ареста. "Сведения о том, что у меня есть личный самолёт, не соответствуют действительности. Я нахожусь под санкциями и даже при желании не смогу покинуть страну, вину не признаю, прошу избрать любую меру пресечения, не связанную с арестом", - заявил Мошкович в суде.Предъявленные обвинения основателю "Русагро" и бывшему генеральному директору Максиму Басову связаны с мошенничеством в особо крупном размере и злоупотреблением полномочиями. Защита Мошковича просит отпустить его под залог в один миллиард рублей и предоставляет документы, подтверждающие наличие этой суммы у компании "Русагро".
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общество , русагро, вадим мошкович, бизнес
Общество , Русагро, Вадим Мошкович, Бизнес
Основатель "Русагро" не признал вину в мошенничестве
Основатель "Русагро" Мошкович в суде не признал вину в мошенничестве
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Основатель "Русагро" Вадим Мошкович заявил, что не поддерживает арест и просит избрать ему более мягкую меру пресечения. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы, где рассматривается ходатайство следователя об избрании ареста.
"Сведения о том, что у меня есть личный самолёт, не соответствуют действительности. Я нахожусь под санкциями и даже при желании не смогу покинуть страну, вину не признаю, прошу избрать любую меру пресечения, не связанную с арестом", - заявил Мошкович в суде.
Предъявленные обвинения основателю "Русагро" и бывшему генеральному директору Максиму Басову связаны с мошенничеством в особо крупном размере и злоупотреблением полномочиями. Защита Мошковича просит отпустить его под залог в один миллиард рублей и предоставляет документы, подтверждающие наличие этой суммы у компании "Русагро".
Цены акций "Русагро" продолжили падение среды в начале торгов четверга