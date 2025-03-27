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В Москве началась "автомобильная" весна

В Москве началась "автомобильная" весна - 27.03.2025, ПРАЙМ

В Москве началась "автомобильная" весна

В Москве началась "автомобильная" весна, теперь можно менять зимнюю резину на летнюю, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T07:31+0300

2025-03-27T07:31+0300

2025-03-27T07:31+0300

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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. В Москве началась "автомобильная" весна, теперь можно менять зимнюю резину на летнюю, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В Москве началась "автомобильная" весна - это когда среднесуточная температура воздуха становится выше плюс пяти. Можно менять зимнюю авторезину на летнюю", - написал Тишковец в своем Telegram-канале. Он добавил, что небо в столице на 90% затянуто облаками слоисто-кучевых форм, пока без осадков, видимость составляет 13 километров, а влажность - 94%.

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