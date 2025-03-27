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В Москве началась "автомобильная" весна
В Москве началась "автомобильная" весна - 27.03.2025, ПРАЙМ
В Москве началась "автомобильная" весна
В Москве началась "автомобильная" весна, теперь можно менять зимнюю резину на летнюю, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T07:31+0300
2025-03-27T07:31+0300
2025-03-27T07:31+0300
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. В Москве началась "автомобильная" весна, теперь можно менять зимнюю резину на летнюю, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В Москве началась "автомобильная" весна - это когда среднесуточная температура воздуха становится выше плюс пяти. Можно менять зимнюю авторезину на летнюю", - написал Тишковец в своем Telegram-канале.
Он добавил, что небо в столице на 90% затянуто облаками слоисто-кучевых форм, пока без осадков, видимость составляет 13 километров, а влажность - 94%.
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бизнес, россия, москва
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, МОСКВА
В Москве началась "автомобильная" весна
Синоптик Тишковец: в Москве началась "автомобильная" весна
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. В Москве началась "автомобильная" весна, теперь можно менять зимнюю резину на летнюю, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В Москве началась "автомобильная" весна - это когда среднесуточная температура воздуха становится выше плюс пяти. Можно менять зимнюю авторезину на летнюю", - написал Тишковец в своем Telegram-канале.
Он добавил, что небо в столице на 90% затянуто облаками слоисто-кучевых форм, пока без осадков, видимость составляет 13 километров, а влажность - 94%.