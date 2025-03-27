https://1prime.ru/20250327/most-856145167.html
Россия и КНДР начнут строительство автомобильного моста через реку Туманная
Россия и КНДР начнут строительство автомобильного моста через реку Туманная - 27.03.2025, ПРАЙМ
Россия и КНДР начнут строительство автомобильного моста через реку Туманная
Россия и Северная Корея планируют начать строительство моста через реку Туманная. Об этом в беседе с агентством РИА Новости сообщил посол России в Пхеньяне... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T08:50+0300
2025-03-27T08:50+0300
2025-03-27T08:55+0300
бизнес
россия
кндр
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/05/853349230_0:205:2076:1373_1920x0_80_0_0_ee4ee97cc9c92d15b00573fdc7b303df.jpg
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Россия и Северная Корея планируют начать строительство моста через реку Туманная. Об этом в беседе с агентством РИА Новости сообщил посол России в Пхеньяне Александр Мацегора."Сооружение моста пока не началось, стороны проводят подготовительные работы, дорабатывают проектную документацию, формируют строительные бригады и колонны техники", - подчеркнул дипломат.По словам посла, строительство моста является одним из ряда перспективных проектов между двумя государствами.В рамках визита президента России Владимира Путина в Пхеньян в июне 2019 года, Россия и КНДР заключили соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения и медицинского образования, соглашение о строительстве моста через реку Туманная и новый Договор о стратегическом партнерстве.
https://1prime.ru/20250325/sblizhenie-856094435.html
кндр
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/05/853349230_0:11:2076:1568_1920x0_80_0_0_52a0511d9dcc91dc4ef002ec9e12950b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, кндр
Россия и КНДР начнут строительство автомобильного моста через реку Туманная
Посол Мацегора: Россия и КНДР начнут строительство автомобильного моста
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Россия и Северная Корея планируют начать строительство моста через реку Туманная. Об этом в беседе с агентством РИА Новости сообщил посол России в Пхеньяне Александр Мацегора.
"Сооружение моста пока не началось, стороны проводят подготовительные работы, дорабатывают проектную документацию, формируют строительные бригады и колонны техники", - подчеркнул дипломат.
По словам посла, строительство моста является одним из ряда перспективных проектов между двумя государствами.
В рамках визита президента России Владимира Путина в Пхеньян в июне 2019 года, Россия и КНДР заключили соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения и медицинского образования, соглашение о строительстве моста через реку Туманная и новый Договор о стратегическом партнерстве.
Разведка США считает сближение Китая, России и КНДР необратимым