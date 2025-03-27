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Россия и КНДР начнут строительство автомобильного моста через реку Туманная

Россия и КНДР начнут строительство автомобильного моста через реку Туманная - 27.03.2025, ПРАЙМ

Россия и КНДР начнут строительство автомобильного моста через реку Туманная

Россия и Северная Корея планируют начать строительство моста через реку Туманная. Об этом в беседе с агентством РИА Новости сообщил посол России в Пхеньяне... | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T08:50+0300

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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Россия и Северная Корея планируют начать строительство моста через реку Туманная. Об этом в беседе с агентством РИА Новости сообщил посол России в Пхеньяне Александр Мацегора."Сооружение моста пока не началось, стороны проводят подготовительные работы, дорабатывают проектную документацию, формируют строительные бригады и колонны техники", - подчеркнул дипломат.По словам посла, строительство моста является одним из ряда перспективных проектов между двумя государствами.В рамках визита президента России Владимира Путина в Пхеньян в июне 2019 года, Россия и КНДР заключили соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения и медицинского образования, соглашение о строительстве моста через реку Туманная и новый Договор о стратегическом партнерстве.

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