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МВФ не видит признаков ослабления инфляции в России

МВФ не видит признаков ослабления инфляции в России - 27.03.2025, ПРАЙМ

МВФ не видит признаков ослабления инфляции в России

Международный валютный фонд (МВФ) пока не видит признаков ослабления инфляции в России, заявила в четверг директор по коммуникациям МВФ Джули Козак, отвечая на... | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T18:09+0300

2025-03-27T18:09+0300

2025-03-27T18:09+0300

экономика

россия

мвф

инфляция в россии

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ВАШИНГТОН, 27 мар - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) пока не видит признаков ослабления инфляции в России, заявила в четверг директор по коммуникациям МВФ Джули Козак, отвечая на вопрос РИА Новости. "Инфляция в России остается высокой. Она значительно превышает целевой показатель Центрального банка России, который составляет 4%, и это частично отражает напряженную ситуацию на рынке труда и сильный рост заработной платы. В настоящее время мы не видим признаков ослабления инфляции", - ответила она на вопрос агентства на брифинге. Банк России 21 марта в заявлении по ключевой ставке дал "умеренно жесткий сигнал" по поводу своих дальнейших шагов, пояснил на этой неделе журналистам зампредседателя ЦБ Алексей Заботкин. Российский регулятор 21 марта сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, изменив сигнал: теперь регулятор рассмотрит вопрос о повышении ставки, если динамика снижения инфляции не будет обеспечивать достижение ее целевого показателя (4% в год). Хотя в базовом прогнозном сценарии регулятор ожидает, что в ближайшие месяцы инфляционное давление продолжит снижаться. По данным Росстата, инфляция в России по итогам 2024 года составила 9,52%. На 24 марта текущего года инфляция в стране составила 10,11% в годовом выражении, сообщало Минэкономразвития.

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