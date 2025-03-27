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МВФ не видит признаков ослабления инфляции в России - 27.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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МВФ не видит признаков ослабления инфляции в России
МВФ не видит признаков ослабления инфляции в России - 27.03.2025, ПРАЙМ
МВФ не видит признаков ослабления инфляции в России
Международный валютный фонд (МВФ) пока не видит признаков ослабления инфляции в России, заявила в четверг директор по коммуникациям МВФ Джули Козак, отвечая на... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T18:09+0300
2025-03-27T18:09+0300
экономика
россия
мвф
инфляция в россии
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ВАШИНГТОН, 27 мар - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) пока не видит признаков ослабления инфляции в России, заявила в четверг директор по коммуникациям МВФ Джули Козак, отвечая на вопрос РИА Новости. "Инфляция в России остается высокой. Она значительно превышает целевой показатель Центрального банка России, который составляет 4%, и это частично отражает напряженную ситуацию на рынке труда и сильный рост заработной платы. В настоящее время мы не видим признаков ослабления инфляции", - ответила она на вопрос агентства на брифинге. Банк России 21 марта в заявлении по ключевой ставке дал "умеренно жесткий сигнал" по поводу своих дальнейших шагов, пояснил на этой неделе журналистам зампредседателя ЦБ Алексей Заботкин. Российский регулятор 21 марта сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, изменив сигнал: теперь регулятор рассмотрит вопрос о повышении ставки, если динамика снижения инфляции не будет обеспечивать достижение ее целевого показателя (4% в год). Хотя в базовом прогнозном сценарии регулятор ожидает, что в ближайшие месяцы инфляционное давление продолжит снижаться. По данным Росстата, инфляция в России по итогам 2024 года составила 9,52%. На 24 марта текущего года инфляция в стране составила 10,11% в годовом выражении, сообщало Минэкономразвития.
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россия, мвф, инфляция в россии
Экономика, РОССИЯ, МВФ, инфляция в России
18:09 27.03.2025
 
МВФ не видит признаков ослабления инфляции в России

МВФ пока не видит признаков ослабления инфляции в России

© AFP / Yuri Gripas!Штаб-квартира Международного валютного фонда в Вашингтоне, США
!Штаб-квартира Международного валютного фонда в Вашингтоне, США - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2025
© AFP / Yuri Gripas
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ВАШИНГТОН, 27 мар - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) пока не видит признаков ослабления инфляции в России, заявила в четверг директор по коммуникациям МВФ Джули Козак, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Инфляция в России остается высокой. Она значительно превышает целевой показатель Центрального банка России, который составляет 4%, и это частично отражает напряженную ситуацию на рынке труда и сильный рост заработной платы. В настоящее время мы не видим признаков ослабления инфляции", - ответила она на вопрос агентства на брифинге.
Банк России 21 марта в заявлении по ключевой ставке дал "умеренно жесткий сигнал" по поводу своих дальнейших шагов, пояснил на этой неделе журналистам зампредседателя ЦБ Алексей Заботкин.
Вывеска на фасаде здания министерства экономического развития Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2025
Инфляция в России на 24 марта составила 10,11% в годовом выражении
Вчера, 19:40
Российский регулятор 21 марта сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, изменив сигнал: теперь регулятор рассмотрит вопрос о повышении ставки, если динамика снижения инфляции не будет обеспечивать достижение ее целевого показателя (4% в год). Хотя в базовом прогнозном сценарии регулятор ожидает, что в ближайшие месяцы инфляционное давление продолжит снижаться.
По данным Росстата, инфляция в России по итогам 2024 года составила 9,52%. На 24 марта текущего года инфляция в стране составила 10,11% в годовом выражении, сообщало Минэкономразвития.
 
ЭкономикаРОССИЯМВФинфляция в России
 
 
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