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МВФ в апреле обновит прогноз по росту экономики России

МВФ в апреле обновит прогноз по росту экономики России - 27.03.2025, ПРАЙМ

МВФ в апреле обновит прогноз по росту экономики России

Международный валютный фонд (МВФ) в апреле обновит прогноз по росту российской экономики в 2025 году, заявила в четверг на брифинге директор по коммуникациям... | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T18:10+0300

2025-03-27T18:10+0300

2025-03-27T18:10+0300

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ВАШИНГТОН, 27 мар - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) в апреле обновит прогноз по росту российской экономики в 2025 году, заявила в четверг на брифинге директор по коммуникациям МВФ Джули Козак в ответ на вопрос РИА Новости. "В январе мы заявляли, что ожидаем замедления в 2025 году, поскольку влияние более жесткой денежно-кредитной политики усилилось, а циклическое восстановление завершилось. Это означало, что стимул роста снизился к 2025 году, поэтому в январе у нас было (ожидание - ред.) замедления роста с 3,8% в 2024 году до 1,4% в 2025 году. Данная оценка будет обновлена", - сказала она. По словам представителя фонда, российская экономика в 2024 году находилась под воздействием перегрева на фоне роста частного потребления, быстро растущих зарплат, оживленного кредитования экономики со стороны банковской системы и сильных корпоративных инвестиций. Козак уточнила, что следующее обновление прогноза МВФ ожидается в апреле. Действующий прогноз Минэкономразвития России предполагает рост ВВП в этом году на 2,5%. Министерство в апреле представит обновленные сценарные условия и основные параметры прогноза социально-экономического развития страны. В документе будут обновлены основные макроэкономические показатели.

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