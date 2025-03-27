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МВФ не прогнозирует рецессии в экономике США - 27.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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МВФ не прогнозирует рецессии в экономике США
МВФ не прогнозирует рецессии в экономике США - 27.03.2025, ПРАЙМ
МВФ не прогнозирует рецессии в экономике США
Международный валютный фонд (МВФ) в настоящее время не прогнозирует рецессии в экономике США, заявила в четверг директор по коммуникациям МВФ Джули Козак в... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T18:12+0300
2025-03-27T18:12+0300
экономика
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ВАШИНГТОН, 27 мар - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) в настоящее время не прогнозирует рецессии в экономике США, заявила в четверг директор по коммуникациям МВФ Джули Козак в ответ на вопрос РИА Новости. "Рецессия не является частью нашего базового сценария", - сообщила она на вопрос агентства на брифинге, комментируя перспективы рецессии в американской экономике. Козак добавила, что МВФ оценивает влияние всех действий нынешней американской администрации, включая объявления о введении импортных пошлин, и в апреле представит актуальный прогноз по росту ВВП страны. Президент США Дональд Трамп ранее в интервью телеканалу Fox News ушел от прямого ответа на вопрос об угрозе рецессии в США, заявив, что при нем экономика страны станет сильнейшей за всю мировую историю. Ранее председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл на фоне негативных прогнозов в СМИ не исключил вероятность рецессии в Штатах, отметив при этом, что она сохраняется всегда. Он также признал, что на рынках присутствует "необычайно высокий" уровень неопределенности. В последнее время экономические эксперты в США всё чаще говорят о возможном наступлении рецессии, хотя еще несколько месяцев назад прогнозы выглядели оптимистичными. Телеканал CNN опубликовал анализ, согласно которому американская экономика оказалась на грани рецессии из-за торговых войн президента США с другими странами, а действия его администрации спровоцировали "серьезную неопределенность" на финансовых рынках и снижение доверия со стороны инвесторов.
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сша, мвф
Экономика, США, МВФ
18:12 27.03.2025
 
МВФ не прогнозирует рецессии в экономике США

МВФ в настоящее время не прогнозирует рецессии в экономике США

© Фото : Public Domain/Billie Grace WardИнформационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке
Информационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2025
© Фото : Public Domain/Billie Grace Ward
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ВАШИНГТОН, 27 мар - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) в настоящее время не прогнозирует рецессии в экономике США, заявила в четверг директор по коммуникациям МВФ Джули Козак в ответ на вопрос РИА Новости.
"Рецессия не является частью нашего базового сценария", - сообщила она на вопрос агентства на брифинге, комментируя перспективы рецессии в американской экономике.
Козак добавила, что МВФ оценивает влияние всех действий нынешней американской администрации, включая объявления о введении импортных пошлин, и в апреле представит актуальный прогноз по росту ВВП страны.
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18:10
Президент США Дональд Трамп ранее в интервью телеканалу Fox News ушел от прямого ответа на вопрос об угрозе рецессии в США, заявив, что при нем экономика страны станет сильнейшей за всю мировую историю.
Ранее председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл на фоне негативных прогнозов в СМИ не исключил вероятность рецессии в Штатах, отметив при этом, что она сохраняется всегда. Он также признал, что на рынках присутствует "необычайно высокий" уровень неопределенности.
В последнее время экономические эксперты в США всё чаще говорят о возможном наступлении рецессии, хотя еще несколько месяцев назад прогнозы выглядели оптимистичными. Телеканал CNN опубликовал анализ, согласно которому американская экономика оказалась на грани рецессии из-за торговых войн президента США с другими странами, а действия его администрации спровоцировали "серьезную неопределенность" на финансовых рынках и снижение доверия со стороны инвесторов.
 
ЭкономикаСШАМВФ
 
 
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