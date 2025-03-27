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Банк России отметил снижение доли нерезидентов в ОФЗ
Банк России отметил снижение доли нерезидентов в ОФЗ - 27.03.2025, ПРАЙМ
Банк России отметил снижение доли нерезидентов в ОФЗ
Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ в собственности иностранцев за февраль снизилась на 0,1 процентного пункта - до 3,9%, следует из материалов Банка... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T16:25+0300
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ в собственности иностранцев за февраль снизилась на 0,1 процентного пункта - до 3,9%, следует из материалов Банка России. Месяцем ранее, по итогам января, доля нерезидентов в ОФЗ не изменилась, оставшись на уровне 4%. Согласно данным ЦБ, исторический минимум показателя в 3,7% фиксировался в начале 2012 года (более ранней статистики регулятор не публикует). Вложения нерезидентов в номинальном выражении при этом выросли за месяц до 922 миллиардов рублей с 916 миллиардов. А сам объем рынка ОФЗ в России по состоянию на 1 марта вырос до 23,391 триллиона рублей с 22,701 триллиона на начало февраля.
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финансы, офз
Банк России, Финансы, ОФЗ
Банк России отметил снижение доли нерезидентов в ОФЗ
ЦБ: доля нерезидентов в ОФЗ за февраль снизилась до 3,9%
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ в собственности иностранцев за февраль снизилась на 0,1 процентного пункта - до 3,9%, следует из материалов Банка России.
Месяцем ранее, по итогам января, доля нерезидентов в ОФЗ не изменилась, оставшись на уровне 4%.
Согласно данным ЦБ, исторический минимум показателя в 3,7% фиксировался в начале 2012 года (более ранней статистики регулятор не публикует).
Вложения нерезидентов в номинальном выражении при этом выросли за месяц до 922 миллиардов рублей с 916 миллиардов. А сам объем рынка ОФЗ в России по состоянию на 1 марта вырос до 23,391 триллиона рублей с 22,701 триллиона на начало февраля.
ЦБ сообщил процент выкупа ОФЗ на аукционах системно значимыми банками