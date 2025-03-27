https://1prime.ru/20250327/nerezidenty-856164986.html

Банк России отметил снижение доли нерезидентов в ОФЗ

Банк России отметил снижение доли нерезидентов в ОФЗ - 27.03.2025, ПРАЙМ

Банк России отметил снижение доли нерезидентов в ОФЗ

Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ в собственности иностранцев за февраль снизилась на 0,1 процентного пункта - до 3,9%, следует из материалов Банка... | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T16:25+0300

2025-03-27T16:25+0300

2025-03-27T16:25+0300

банк россии

финансы

офз

https://cdnn.1prime.ru/img/84059/08/840590809_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_50e68e544fc0d7e856e127656801cff8.jpg

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ в собственности иностранцев за февраль снизилась на 0,1 процентного пункта - до 3,9%, следует из материалов Банка России. Месяцем ранее, по итогам января, доля нерезидентов в ОФЗ не изменилась, оставшись на уровне 4%. Согласно данным ЦБ, исторический минимум показателя в 3,7% фиксировался в начале 2012 года (более ранней статистики регулятор не публикует). Вложения нерезидентов в номинальном выражении при этом выросли за месяц до 922 миллиардов рублей с 916 миллиардов. А сам объем рынка ОФЗ в России по состоянию на 1 марта вырос до 23,391 триллиона рублей с 22,701 триллиона на начало февраля.

https://1prime.ru/20250310/banki-855640486.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, офз