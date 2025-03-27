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В ОКБ рассказали о кредитной активности россиян в феврале

В ОКБ рассказали о кредитной активности россиян в феврале - 27.03.2025, ПРАЙМ

В ОКБ рассказали о кредитной активности россиян в феврале

Россияне оформили в феврале 2,65 миллиона розничных кредитов на сумму 573,43 миллиарда рублей - число выданных кредитов оказалось на 53% ниже показателей... | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T05:30+0300

2025-03-27T05:30+0300

2025-03-27T05:30+0300

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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Россияне оформили в феврале 2,65 миллиона розничных кредитов на сумму 573,43 миллиарда рублей - число выданных кредитов оказалось на 53% ниже показателей февраля прошлого года, при этом наибольшую долю в общей совокупности кредитных денежных средств заняли ипотечные кредиты, сообщили РИА Новости в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). "ОКБ подвело итоги кредитной активности россиян за февраль 2025 года. В общей совокупности по всем сегментам розничного кредитования граждане оформили в банках 2,65 миллиона кредитов на 573,43 миллиарда рублей. В годовом отношении общее количество выдач снизилось на 53%, объем – на 55%. В феврале 2024 года было оформлено 5,68 миллиона кредитов на 1,28 триллиона рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что по сравнению с январем 2025 года количество выдач розничных кредитов сократилось на 8%, объем вырос на 11%, в январе 2025 года было выдано 2,86 миллиона кредитов на 515,05 миллиарда рублей. Согласно данным ОКБ, наибольшую долю в общей совокупности кредитных денежных средств в феврале заняли ипотечные кредиты – 31%, месяцем ранее их доля была равна 22%. Доля кредитов наличными опустилась до 29% с 33% месяцем ранее. Доля кредитных карт в феврале составила 25% против 27% в январе. Доля автокредитов в общем объеме выдач также сократилась за месяц до 13% в феврале с 16% в январе. POS-кредиты вернулись к доле в 2% после 3% в январе. Отмечается, что единственным сегментом кредитования, показавшим в феврале рост по сравнению с итогами января, стала ипотека: количество выдач ссуд на жилье выросло за месяц на 49%, объем – на 59%. В льготном ипотечном кредитовании прирост составил 87% в количественном выражении и 77% в денежном. В топ-5 регионов по объемам выдач во всех сегментах кредитования в феврале вошли: Москва – 183,75 тысячи кредитов на 64,31 миллиарда рублей, Московская область – 149,85 тысячи кредитов на 45,41 миллиарда рублей, Санкт-Петербург – 94,28 тысячи кредитов на 29,97 миллиарда рублей, Краснодарский край – 108,02 тысячи кредитов на 22,67 миллиарда рублей и Татарстан – 73,18 тысячи кредитов на 18,58 миллиарда рублей.

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