Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ОКБ рассказали о кредитной активности россиян в феврале - 27.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250327/okb-856143014.html
В ОКБ рассказали о кредитной активности россиян в феврале
В ОКБ рассказали о кредитной активности россиян в феврале - 27.03.2025, ПРАЙМ
В ОКБ рассказали о кредитной активности россиян в феврале
Россияне оформили в феврале 2,65 миллиона розничных кредитов на сумму 573,43 миллиарда рублей - число выданных кредитов оказалось на 53% ниже показателей... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T05:30+0300
2025-03-27T05:30+0300
банки
бизнес
финансы
москва
московская область
санкт-петербург
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856143014.jpg?1743042641
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Россияне оформили в феврале 2,65 миллиона розничных кредитов на сумму 573,43 миллиарда рублей - число выданных кредитов оказалось на 53% ниже показателей февраля прошлого года, при этом наибольшую долю в общей совокупности кредитных денежных средств заняли ипотечные кредиты, сообщили РИА Новости в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). "ОКБ подвело итоги кредитной активности россиян за февраль 2025 года. В общей совокупности по всем сегментам розничного кредитования граждане оформили в банках 2,65 миллиона кредитов на 573,43 миллиарда рублей. В годовом отношении общее количество выдач снизилось на 53%, объем – на 55%. В феврале 2024 года было оформлено 5,68 миллиона кредитов на 1,28 триллиона рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что по сравнению с январем 2025 года количество выдач розничных кредитов сократилось на 8%, объем вырос на 11%, в январе 2025 года было выдано 2,86 миллиона кредитов на 515,05 миллиарда рублей. Согласно данным ОКБ, наибольшую долю в общей совокупности кредитных денежных средств в феврале заняли ипотечные кредиты – 31%, месяцем ранее их доля была равна 22%. Доля кредитов наличными опустилась до 29% с 33% месяцем ранее. Доля кредитных карт в феврале составила 25% против 27% в январе. Доля автокредитов в общем объеме выдач также сократилась за месяц до 13% в феврале с 16% в январе. POS-кредиты вернулись к доле в 2% после 3% в январе. Отмечается, что единственным сегментом кредитования, показавшим в феврале рост по сравнению с итогами января, стала ипотека: количество выдач ссуд на жилье выросло за месяц на 49%, объем – на 59%. В льготном ипотечном кредитовании прирост составил 87% в количественном выражении и 77% в денежном. В топ-5 регионов по объемам выдач во всех сегментах кредитования в феврале вошли: Москва – 183,75 тысячи кредитов на 64,31 миллиарда рублей, Московская область – 149,85 тысячи кредитов на 45,41 миллиарда рублей, Санкт-Петербург – 94,28 тысячи кредитов на 29,97 миллиарда рублей, Краснодарский край – 108,02 тысячи кредитов на 22,67 миллиарда рублей и Татарстан – 73,18 тысячи кредитов на 18,58 миллиарда рублей.
москва
московская область
санкт-петербург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, бизнес, финансы, москва, московская область, санкт-петербург
Банки, Бизнес, Финансы, МОСКВА, Московская область, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
05:30 27.03.2025
 
В ОКБ рассказали о кредитной активности россиян в феврале

ОКБ: россияне оформили в феврале 2,65 миллиона розничных кредитов

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Россияне оформили в феврале 2,65 миллиона розничных кредитов на сумму 573,43 миллиарда рублей - число выданных кредитов оказалось на 53% ниже показателей февраля прошлого года, при этом наибольшую долю в общей совокупности кредитных денежных средств заняли ипотечные кредиты, сообщили РИА Новости в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).
"ОКБ подвело итоги кредитной активности россиян за февраль 2025 года. В общей совокупности по всем сегментам розничного кредитования граждане оформили в банках 2,65 миллиона кредитов на 573,43 миллиарда рублей. В годовом отношении общее количество выдач снизилось на 53%, объем – на 55%. В феврале 2024 года было оформлено 5,68 миллиона кредитов на 1,28 триллиона рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по сравнению с январем 2025 года количество выдач розничных кредитов сократилось на 8%, объем вырос на 11%, в январе 2025 года было выдано 2,86 миллиона кредитов на 515,05 миллиарда рублей.
Согласно данным ОКБ, наибольшую долю в общей совокупности кредитных денежных средств в феврале заняли ипотечные кредиты – 31%, месяцем ранее их доля была равна 22%. Доля кредитов наличными опустилась до 29% с 33% месяцем ранее. Доля кредитных карт в феврале составила 25% против 27% в январе. Доля автокредитов в общем объеме выдач также сократилась за месяц до 13% в феврале с 16% в январе. POS-кредиты вернулись к доле в 2% после 3% в январе.
Отмечается, что единственным сегментом кредитования, показавшим в феврале рост по сравнению с итогами января, стала ипотека: количество выдач ссуд на жилье выросло за месяц на 49%, объем – на 59%. В льготном ипотечном кредитовании прирост составил 87% в количественном выражении и 77% в денежном.
В топ-5 регионов по объемам выдач во всех сегментах кредитования в феврале вошли: Москва – 183,75 тысячи кредитов на 64,31 миллиарда рублей, Московская область – 149,85 тысячи кредитов на 45,41 миллиарда рублей, Санкт-Петербург – 94,28 тысячи кредитов на 29,97 миллиарда рублей, Краснодарский край – 108,02 тысячи кредитов на 22,67 миллиарда рублей и Татарстан – 73,18 тысячи кредитов на 18,58 миллиарда рублей.
 
БанкиБизнесФинансыМОСКВАМосковская областьСАНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала