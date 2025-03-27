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"Ради результата". Экс-президент Франции резко высказался о Путине

"Ради результата". Экс-президент Франции резко высказался о Путине - 27.03.2025, ПРАЙМ

"Ради результата". Экс-президент Франции резко высказался о Путине

Бывший президент Франции Франсуа Олланд заявил, что в переговорах с президентом России Владимиром Путиным необходимо иметь рычаги влияния, чтобы добиться... | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T09:14+0300

2025-03-27T09:14+0300

2025-03-27T09:14+0300

политика

россия

франция

владимир путин

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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Бывший президент Франции Франсуа Олланд заявил, что в переговорах с президентом России Владимиром Путиным необходимо иметь рычаги влияния, чтобы добиться приемлемых результатов. Об этом он заявил изданию Die Zeit. " "Ради приемлемого результата нужно иметь рычаги воздействия", — подчеркнул бывший французский лидер.По словам экс-президента, Владимир Путин в рамках переговоров по минским соглашениям вручил ему в качестве подарка письмо Наполеона, что вызвало двойственные ощущения, так как ему в свое время пришлось покинуть Москву.Ранее 24 марта в Саудовской Аравии состоялись переговоры между Россией и США, в рамках которых стороны согласовали механизм запрета ударов по энергетическим объектам России и Украины сроком на 30 дней.

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россия, франция, владимир путин