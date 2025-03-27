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Союзники США могут пересмотреть контракты на закупки американского оружия - 27.03.2025, ПРАЙМ
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Союзники США могут пересмотреть контракты на закупки американского оружия
Союзники США могут пересмотреть контракты на закупки американского оружия - 27.03.2025, ПРАЙМ
Союзники США могут пересмотреть контракты на закупки американского оружия
Ряд союзников США могут пересмотреть свою зависимость от американских поставок вооружений на фоне политики администрации американского президента Дональда... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T13:22+0300
2025-03-27T13:22+0300
вооружения
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Ряд союзников США могут пересмотреть свою зависимость от американских поставок вооружений на фоне политики администрации американского президента Дональда Трампа по отношению к НАТО, сообщает издание Financial Times. "Колебания администрации Трампа в приверженности альянсу НАТО заставили несколько стран поставить под сомнение свою зависимость от американского вооружения", - говорится в материале издания. Как заявил газете менеджер одного из ведущих американских подрядчиков, он обеспокоен тем, что нынешняя политика США может повредить перспективам его оборонной компании в получении тендеров. Издание также отмечает, что некоторые страны, ранее закупавшие у США истребители F-35, такие как Канада и Португалия, хотели бы найти им альтернативу, ей могут стать истребители Eurofighter или Rafale. В начале марта телеканал NBC сообщал со ссылкой на источники в администрации США, что Трамп может отказаться защищать страну-партнера по НАТО в случае, если та в полной мере не исполняет обязательства по тратам на оборону. Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
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сша, дональд трамп, европа
Вооружения, США, Дональд Трамп, ЕВРОПА
13:22 27.03.2025
 
Союзники США могут пересмотреть контракты на закупки американского оружия

FT: союзники США могут пересмотреть контракты на закупки американского оружия

© Фото : U.S. Department of DefenseАмериканский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2025
© Фото : U.S. Department of Defense
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Ряд союзников США могут пересмотреть свою зависимость от американских поставок вооружений на фоне политики администрации американского президента Дональда Трампа по отношению к НАТО, сообщает издание Financial Times.
"Колебания администрации Трампа в приверженности альянсу НАТО заставили несколько стран поставить под сомнение свою зависимость от американского вооружения", - говорится в материале издания.
Как заявил газете менеджер одного из ведущих американских подрядчиков, он обеспокоен тем, что нынешняя политика США может повредить перспективам его оборонной компании в получении тендеров.
Издание также отмечает, что некоторые страны, ранее закупавшие у США истребители F-35, такие как Канада и Португалия, хотели бы найти им альтернативу, ей могут стать истребители Eurofighter или Rafale.
В начале марта телеканал NBC сообщал со ссылкой на источники в администрации США, что Трамп может отказаться защищать страну-партнера по НАТО в случае, если та в полной мере не исполняет обязательства по тратам на оборону.
Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
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ВооруженияСШАДональд ТрампЕВРОПА
 
 
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