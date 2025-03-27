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Союзники США могут пересмотреть контракты на закупки американского оружия

Союзники США могут пересмотреть контракты на закупки американского оружия - 27.03.2025, ПРАЙМ

Союзники США могут пересмотреть контракты на закупки американского оружия

Ряд союзников США могут пересмотреть свою зависимость от американских поставок вооружений на фоне политики администрации американского президента Дональда... | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T13:22+0300

2025-03-27T13:22+0300

2025-03-27T13:22+0300

вооружения

сша

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европа

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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Ряд союзников США могут пересмотреть свою зависимость от американских поставок вооружений на фоне политики администрации американского президента Дональда Трампа по отношению к НАТО, сообщает издание Financial Times. "Колебания администрации Трампа в приверженности альянсу НАТО заставили несколько стран поставить под сомнение свою зависимость от американского вооружения", - говорится в материале издания. Как заявил газете менеджер одного из ведущих американских подрядчиков, он обеспокоен тем, что нынешняя политика США может повредить перспективам его оборонной компании в получении тендеров. Издание также отмечает, что некоторые страны, ранее закупавшие у США истребители F-35, такие как Канада и Португалия, хотели бы найти им альтернативу, ей могут стать истребители Eurofighter или Rafale. В начале марта телеканал NBC сообщал со ссылкой на источники в администрации США, что Трамп может отказаться защищать страну-партнера по НАТО в случае, если та в полной мере не исполняет обязательства по тратам на оборону. Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.

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сша, дональд трамп, европа