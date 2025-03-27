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Суд в США временно заблокировал требование к DOGE публиковать отчеты - 27.03.2025, ПРАЙМ
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Суд в США временно заблокировал требование к DOGE публиковать отчеты
Суд в США временно заблокировал требование к DOGE публиковать отчеты - 27.03.2025, ПРАЙМ
Суд в США временно заблокировал требование к DOGE публиковать отчеты
Федеральный апелляционный суд в США временно заблокировал постановление окружного судьи, обязывающее американского предпринимателя Илона Маска и возглавляемый... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T11:52+0300
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Федеральный апелляционный суд в США временно заблокировал постановление окружного судьи, обязывающее американского предпринимателя Илона Маска и возглавляемый им департамент государственной эффективности (DOGE) публиковать отчетные документы, сообщает газета Hill. Согласно Hill, ранее суд в США обязал Маска предоставить отчетные документы о деятельности DOGE, связанной с сокращением сотрудников и расходов федерального правительства Штатов. "Федеральный апелляционный суд временно заблокировал распоряжение окружного судьи США Тани Чуткан, обязывающее Илона Маска и DOGE предоставлять отчетные материалы и отвечать на вопросы об усилиях по сокращению федеральной бюрократии", - говорится в публикации издания. Отмечается, что суд постановил отложить публикацию отчетов до вынесения судьей низшей инстанции решения по ходатайству администрации Трампа о прекращении дела. Ранее телеканал ABC сообщил, что 14 американских штатов подали федеральный иск против президента США Дональда Трампа и главы департамента государственной эффективности (DOGE) Илона Маска, обвинив ведомство последнего в безграничной власти и нарушении конституции страны. Созданный по решению Трампа DOGE призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что департамент эффективности государственного управления выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешения в конгрессе.
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сша, технологии, общество
США, Технологии, Общество
11:52 27.03.2025
 
Суд в США временно заблокировал требование к DOGE публиковать отчеты

Hill: суд в США временно заблокировал требование к DOGE публиковать отчеты

© Unsplash/Osman RanaФлаг США
Флаг США
© Unsplash/Osman Rana
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Федеральный апелляционный суд в США временно заблокировал постановление окружного судьи, обязывающее американского предпринимателя Илона Маска и возглавляемый им департамент государственной эффективности (DOGE) публиковать отчетные документы, сообщает газета Hill.
Согласно Hill, ранее суд в США обязал Маска предоставить отчетные документы о деятельности DOGE, связанной с сокращением сотрудников и расходов федерального правительства Штатов.
"Федеральный апелляционный суд временно заблокировал распоряжение окружного судьи США Тани Чуткан, обязывающее Илона Маска и DOGE предоставлять отчетные материалы и отвечать на вопросы об усилиях по сокращению федеральной бюрократии", - говорится в публикации издания.
Отмечается, что суд постановил отложить публикацию отчетов до вынесения судьей низшей инстанции решения по ходатайству администрации Трампа о прекращении дела.
Ранее телеканал ABC сообщил, что 14 американских штатов подали федеральный иск против президента США Дональда Трампа и главы департамента государственной эффективности (DOGE) Илона Маска, обвинив ведомство последнего в безграничной власти и нарушении конституции страны.
Созданный по решению Трампа DOGE призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что департамент эффективности государственного управления выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешения в конгрессе.
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