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Отношения России и Китая вышли на путь стремительного развития
Отношения России и Китая вышли на путь стремительного развития - 27.03.2025, ПРАЙМ
Отношения России и Китая вышли на путь стремительного развития
Отношения России и Китая вышли на путь стремительного развития, стали эталоном отношений между крупными державами, заявил заместитель премьера госсовета КНР Дин | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T06:19+0300
2025-03-27T06:19+0300
2025-03-27T06:19+0300
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БОАО (КНР), 27 мар - ПРАЙМ. Отношения России и Китая вышли на путь стремительного развития, стали эталоном отношений между крупными державами, заявил заместитель премьера госсовета КНР Дин Сюэсян на встрече с вице-премьером РФ Алексеем Оверчуком.
Российская делегация во главе с Оверчуком прибыла на китайский остров Хайнань для участия в Боаоском азиатском форуме.
"Под стратегическим руководством председателя Си Цзиньпина и президента (России Владимира) Путина китайско-российские отношения в новую эпоху вышли на путь стремительного развития, стали эталоном отношений между крупными соседними державами", - заявил Сюэсян на встрече с Оверчуком.
Он поблагодарил Оверчука за участие в форуме и назвал его примером того, что российская сторона уделяет особое внимание развитию связей с Китаем.
"Мы готовы с российскими партнерами вместе в духе важных договорённостей глав двух стран непрерывно углублять политическое взаимное доверие, постоянно наращивать стратегическое взаимодействие и деловое сотрудничество на благо собственного развития и процветания двух стран. И тем самым внести вклад для мира и стабильности во всем мире", - заверил Сюэсян.
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РОССИЯ, Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, КНР, РФ, Алексей Оверчук, Си Цзиньпин
Отношения России и Китая вышли на путь стремительного развития
Зампремьера КНР Сюэсян: отношения России и Китая вышли на путь стремительного развития
БОАО (КНР), 27 мар - ПРАЙМ. Отношения России и Китая вышли на путь стремительного развития, стали эталоном отношений между крупными державами, заявил заместитель премьера госсовета КНР Дин Сюэсян на встрече с вице-премьером РФ Алексеем Оверчуком.
Российская делегация во главе с Оверчуком прибыла на китайский остров Хайнань для участия в Боаоском азиатском форуме.
"Под стратегическим руководством председателя Си Цзиньпина и президента (России Владимира) Путина китайско-российские отношения в новую эпоху вышли на путь стремительного развития, стали эталоном отношений между крупными соседними державами", - заявил Сюэсян на встрече с Оверчуком.
Он поблагодарил Оверчука за участие в форуме и назвал его примером того, что российская сторона уделяет особое внимание развитию связей с Китаем.
"Мы готовы с российскими партнерами вместе в духе важных договорённостей глав двух стран непрерывно углублять политическое взаимное доверие, постоянно наращивать стратегическое взаимодействие и деловое сотрудничество на благо собственного развития и процветания двух стран. И тем самым внести вклад для мира и стабильности во всем мире", - заверил Сюэсян.