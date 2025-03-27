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Отношения России и Китая вышли на путь стремительного развития

Отношения России и Китая вышли на путь стремительного развития - 27.03.2025, ПРАЙМ

Отношения России и Китая вышли на путь стремительного развития

Отношения России и Китая вышли на путь стремительного развития, стали эталоном отношений между крупными державами, заявил заместитель премьера госсовета КНР Дин | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T06:19+0300

2025-03-27T06:19+0300

2025-03-27T06:19+0300

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экономика

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рф

алексей оверчук

си цзиньпин

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БОАО (КНР), 27 мар - ПРАЙМ. Отношения России и Китая вышли на путь стремительного развития, стали эталоном отношений между крупными державами, заявил заместитель премьера госсовета КНР Дин Сюэсян на встрече с вице-премьером РФ Алексеем Оверчуком. Российская делегация во главе с Оверчуком прибыла на китайский остров Хайнань для участия в Боаоском азиатском форуме. "Под стратегическим руководством председателя Си Цзиньпина и президента (России Владимира) Путина китайско-российские отношения в новую эпоху вышли на путь стремительного развития, стали эталоном отношений между крупными соседними державами", - заявил Сюэсян на встрече с Оверчуком. Он поблагодарил Оверчука за участие в форуме и назвал его примером того, что российская сторона уделяет особое внимание развитию связей с Китаем. "Мы готовы с российскими партнерами вместе в духе важных договорённостей глав двух стран непрерывно углублять политическое взаимное доверие, постоянно наращивать стратегическое взаимодействие и деловое сотрудничество на благо собственного развития и процветания двух стран. И тем самым внести вклад для мира и стабильности во всем мире", - заверил Сюэсян.

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россия, мировая экономика, китай, кнр, рф, алексей оверчук, си цзиньпин