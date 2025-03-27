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Посол России оценил развитие отношений с Узбекистаном - 27.03.2025, ПРАЙМ
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Посол России оценил развитие отношений с Узбекистаном
Посол России оценил развитие отношений с Узбекистаном - 27.03.2025, ПРАЙМ
Посол России оценил развитие отношений с Узбекистаном
Россия и Узбекистан развивают сотрудничество и решают возникающие сложности таким образом, чтобы силы, незаинтересованные в этом развитии, не могли испортить... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T10:28+0300
2025-03-27T10:28+0300
россия
узбекистан
ташкент
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ТАШКЕНТ, 27 мар - ПРАЙМ. Россия и Узбекистан развивают сотрудничество и решают возникающие сложности таким образом, чтобы силы, незаинтересованные в этом развитии, не могли испортить достигнутых результатов, заявил посол РФ в республике Олег Мальгинов. "Да, конечно, есть определенные сложности современные. Мы их решаем таким образом, чтобы наше сотрудничество и взаимоотношения развивались, но одновременно, чтобы те силы, которые не заинтересованы в развитии взаимодействия между нашими странами, не могли испортить то, чего мы добились", - сказал Мальгинов в интервью Национальному информационному агентству (УзА). Посол напомнил, что в 2024 году общий товарооборот между государствами превысил 10 миллиардов долларов, и Россия уверенно занимаем второе место по товарообороту Узбекистана с зарубежными странами, а по импорту узбекистанской продукции - первое. По оценке посла, в основе нынешних взаимоотношений двух государств лежат отношения между российским и узбекистанским президентами Владимиром Путиным и Шавкатом Мирзиёевым, которые регулярно встречаются и общаются. "Это дорогого стоит. Это тесное общение... Эта такая вот дружба двух ответственных лидеров государств. Она дает импульс для всех чиновников, парламентариев, бизнесменов и простых людей, чтобы выстраивать отношения по-новому", - добавил Мальгинов.
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россия, узбекистан, ташкент
РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, Ташкент
10:28 27.03.2025
 
Посол России оценил развитие отношений с Узбекистаном

Посол Мальгинов: отношения России и Узбекистана развиваются

Флаг Узбекистана
Флаг Узбекистана
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ТАШКЕНТ, 27 мар - ПРАЙМ. Россия и Узбекистан развивают сотрудничество и решают возникающие сложности таким образом, чтобы силы, незаинтересованные в этом развитии, не могли испортить достигнутых результатов, заявил посол РФ в республике Олег Мальгинов.
"Да, конечно, есть определенные сложности современные. Мы их решаем таким образом, чтобы наше сотрудничество и взаимоотношения развивались, но одновременно, чтобы те силы, которые не заинтересованы в развитии взаимодействия между нашими странами, не могли испортить то, чего мы добились", - сказал Мальгинов в интервью Национальному информационному агентству (УзА).
Посол напомнил, что в 2024 году общий товарооборот между государствами превысил 10 миллиардов долларов, и Россия уверенно занимаем второе место по товарообороту Узбекистана с зарубежными странами, а по импорту узбекистанской продукции - первое. По оценке посла, в основе нынешних взаимоотношений двух государств лежат отношения между российским и узбекистанским президентами Владимиром Путиным и Шавкатом Мирзиёевым, которые регулярно встречаются и общаются.
"Это дорогого стоит. Это тесное общение... Эта такая вот дружба двух ответственных лидеров государств. Она дает импульс для всех чиновников, парламентариев, бизнесменов и простых людей, чтобы выстраивать отношения по-новому", - добавил Мальгинов.
Флаг Узбекистана
Россия и Узбекистан нарастили объем товарооборота сельхозпродукции
11 марта, 14:09
 
РОССИЯУЗБЕКИСТАНТашкент
 
 
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