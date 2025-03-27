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Счетная палата назвала самые востребованные меры господдержки
Счетная палата назвала самые востребованные меры господдержки - 27.03.2025, ПРАЙМ
Счетная палата назвала самые востребованные меры господдержки
До 40,5% российских компаний – членов общественных бизнес-организаций считают самыми востребованными мерами господдержки проектов технологического суверенитета... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T00:20+0300
2025-03-27T00:20+0300
2025-03-27T00:20+0300
экономика
финансы
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счетная палата
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. До 40,5% российских компаний – членов общественных бизнес-организаций считают самыми востребованными мерами господдержки проектов технологического суверенитета программу "Проекты развития", займы институтов и другие льготные кредиты, такие данные получила Счетная палата по итогам анкетирования компаний в рамках аудита результативности данных мер, говорится в итоговом отчете ведомства.
Отмечается, что ведомством была проанализирована результативность четырех наиболее масштабных мер господдержки (кластерная инвестиционная платформа, промышленная ипотека, программы "Проекты развития" и "Комплектующие изделия") по привлечению инвестиций в приоритетные направления проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики РФ в 2023 году и в выбранном периоде 2024 года.
Так, для определения уровня востребованности предприятиями мер государственной поддержки по привлечению инвестиций в приоритетные направления проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики РФ по инициативе Счетной палаты было проведено в апреле-августе прошлого года анкетирование предприятий – членов общественных бизнес-организаций (Торгово-промышленная палата Российской Федерации, Фонд содействия инновациям, "Опора России" и "Деловая Россия") на предмет оценки компаниями реализуемых в текущем периоде мер господдержки. Анкеты были направлены 712 компаниям, ответы были получены от 117 предприятий.
"Итоги анкетирования показали, что самыми востребованными мерами являются программа "Проекты развития", займы институтов и иные льготные кредиты – данные меры отметили от 34,2 до 40,5% предприятий. В то же время от 5,1 до 12,7% предприятий реализуют программу "Комплектующие изделия", промышленную ипотеку, ИНВ (инвестиционный налоговый вычет - ред.), корпоративную программу повышения конкурентоспособности и КИП (кластерная инвестиционная платформа - ред.)", - отмечается в документе.
"Установлено положительное влияние программ "Проекты развития" и "Комплектующие изделия" на рост показателей инвестиционной и экономической активности предприятий, использующих эти инструменты", - отметил аудитор Дмитрий Зайцев, его слова приводятся в материалах к отчету.
Промышленной ипотекой пользуются 11,4% компаний, корпоративной программой повышения конкурентоспособности (КППК) - 7,6%. Кредит с пониженной ставкой в рамках таксономии и поручительства ВЭБ.РФ наименее востребованы у бизнеса, говорится в отчете Счетпалаты, - эту меру отметило менее 3% компаний.
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финансы, рф, москва, счетная палата, опора россии, вэб
Экономика, Финансы, РФ, МОСКВА, Счетная палата, Опора России, ВЭБ
Счетная палата назвала самые востребованные меры господдержки
Счетная палата: до 40,5% российских компаний считают самыми востребованными кредиты
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. До 40,5% российских компаний – членов общественных бизнес-организаций считают самыми востребованными мерами господдержки проектов технологического суверенитета программу "Проекты развития", займы институтов и другие льготные кредиты, такие данные получила Счетная палата по итогам анкетирования компаний в рамках аудита результативности данных мер, говорится в итоговом отчете ведомства.
Отмечается, что ведомством была проанализирована результативность четырех наиболее масштабных мер господдержки (кластерная инвестиционная платформа, промышленная ипотека, программы "Проекты развития" и "Комплектующие изделия") по привлечению инвестиций в приоритетные направления проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики РФ в 2023 году и в выбранном периоде 2024 года.
Так, для определения уровня востребованности предприятиями мер государственной поддержки по привлечению инвестиций в приоритетные направления проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики РФ по инициативе Счетной палаты было проведено в апреле-августе прошлого года анкетирование предприятий – членов общественных бизнес-организаций (Торгово-промышленная палата Российской Федерации, Фонд содействия инновациям, "Опора России" и "Деловая Россия") на предмет оценки компаниями реализуемых в текущем периоде мер господдержки. Анкеты были направлены 712 компаниям, ответы были получены от 117 предприятий.
"Итоги анкетирования показали, что самыми востребованными мерами являются программа "Проекты развития", займы институтов и иные льготные кредиты – данные меры отметили от 34,2 до 40,5% предприятий. В то же время от 5,1 до 12,7% предприятий реализуют программу "Комплектующие изделия", промышленную ипотеку, ИНВ (инвестиционный налоговый вычет - ред.), корпоративную программу повышения конкурентоспособности и КИП (кластерная инвестиционная платформа - ред.)", - отмечается в документе.
"Установлено положительное влияние программ "Проекты развития" и "Комплектующие изделия" на рост показателей инвестиционной и экономической активности предприятий, использующих эти инструменты", - отметил аудитор Дмитрий Зайцев, его слова приводятся в материалах к отчету.
Промышленной ипотекой пользуются 11,4% компаний, корпоративной программой повышения конкурентоспособности (КППК) - 7,6%. Кредит с пониженной ставкой в рамках таксономии и поручительства ВЭБ.РФ наименее востребованы у бизнеса, говорится в отчете Счетпалаты, - эту меру отметило менее 3% компаний.