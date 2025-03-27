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Счетная палата оценила темпы роста инвестиций к 2030 году

Счетная палата оценила темпы роста инвестиций к 2030 году - 27.03.2025, ПРАЙМ

Счетная палата оценила темпы роста инвестиций к 2030 году

Инвестиции должны расти темпами не ниже 3,3% с 2024 по 2030 годы для достижения цели по их росту в основной капитал к 2030 году на 60%, но, учитывая темпы их... | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T00:20+0300

2025-03-27T00:20+0300

2025-03-27T00:20+0300

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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Инвестиции должны расти темпами не ниже 3,3% с 2024 по 2030 годы для достижения цели по их росту в основной капитал к 2030 году на 60%, но, учитывая темпы их роста за первые шесть месяцев 2024 года на 10,9%, в 2028–2030 годах достаточно роста на уровне 2,4%, говорится в отчете Счетной палаты РФ об итогах результативности мер господдержки проектов технологического суверенитета. Отмечается, что ведомством была проанализирована результативность четырех наиболее масштабных мер господдержки - кластерная инвестиционная платформа, промышленная ипотека, программы "Проекты развития" и "Комплектующие изделия" - по привлечению инвестиций в приоритетные направления проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики РФ в 2023 году и в выбранном периоде 2024 года. Так, одним из показателей национальной цели "Технологическое лидерство" является увеличение к 2030 году объема инвестиций в основной капитал не менее чем на 60% по сравнению с уровнем 2020 года за счет постоянного улучшения инвестиционного климата, говорится в отчете Счетной палаты. "На текущем этапе достижение технологического лидерства напрямую зависит от качества и объема инвестирования в проекты технологического суверенитета, поэтому на макроуровне показатель инвестиций в основной капитал может считаться ключевым для достижения рассматриваемой национальной цели", - отмечает контрольное ведомство. "Для достижения цели по росту инвестиций в основной капитал к 2030 году на 60% в период 2024–2030 годов инвестиции должны расти темпами не ниже 3,3%. Однако с учетом текущих темпов роста инвестиций (на 10,9% за январь – июнь 2024 года) и прогнозируемой в 2024–2027 годах динамики инвестиций в основной капитал для достижения целевого показателя в 2028–2030 годах достаточно роста на уровне 2,4%", - полагает Счетная палата. Как подчеркивает ведомство, при отсутствии резкого изменения внешних условий достижение целевого показателя "представляется реалистичным".

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