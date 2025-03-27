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Польша закупала гумпомощь для Украины по трехкратно завышенным ценам

Польша закупала гумпомощь для Украины по трехкратно завышенным ценам - 27.03.2025, ПРАЙМ

Польша закупала гумпомощь для Украины по трехкратно завышенным ценам

Польское правительственное агентство стратегических резервов (RARS) закупало гуманитарную помощь для Украины по завышенным втрое ценам, сообщил председатель... | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T11:05+0300

2025-03-27T11:05+0300

2025-03-27T11:05+0300

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ВАРШАВА, 27 мар - ПРАЙМ. Польское правительственное агентство стратегических резервов (RARS) закупало гуманитарную помощь для Украины по завышенным втрое ценам, сообщил председатель высшей контрольной палаты Мариан Банась в эфире радиостанции RMF FM. По его словам, RARS производило "закупки гуманитарного продовольствия для Украины, используя посредника, который завышал стоимость". "Агентство заплатило почти на 200% больше, чем расходы, которые он (посредник) понес в связи с этой закупкой. Не был применен принцип конкурентности, который обязательно должен присутствовать", - пояснил Банась. В качестве другого примера нарушений в RARS он привел закупку жидкости для дезинфекции. "Поставка дезинфекционной жидкости за 4 тысячи злотых (около тысячи долларов) в месяц, а потом смена поставщика, которому платили 200 тысяч (около 50 тысяч долларов) в месяц. И это продолжалось восемь месяцев", - сказал Банась. "Мы готовим заявления в прокуратуру. Это уже решено", - заключил он.

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украина, польша, бизнес