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Многодетные родители смогут пользоваться бесплатной юридической помощью

Многодетные родители смогут пользоваться бесплатной юридической помощью - 27.03.2025, ПРАЙМ

Многодетные родители смогут пользоваться бесплатной юридической помощью

Совет Федерации одобрил закон, дающий многодетным родителям право на пользование бесплатной юрпомощью. | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T11:15+0300

2025-03-27T11:15+0300

2025-03-27T11:15+0300

общество

совет федерации

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МОСКВА, 27 мар – ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил закон, дающий многодетным родителям право на пользование бесплатной юрпомощью. Законом устанавливается, что правом на получение бесплатной юридической помощи обладают лица, в том числе и многодетные родители, имеющие трех и более детей, до достижения старшим ребенком возраста восемнадцати лет или возраста двадцати трех лет при условии его обучения в образовательной организации по очной форме обучения. Законом также расширяется перечень случаев оказания бесплатной юридической помощи в виде представления интересов истцов (заявителей) в судах при рассмотрении дел об установлении и оспаривании отцовства (материнства). Изменения позволят разрешить сложные жизненные ситуации, связанные с установлением отцовства граждан-участников СВО, и станут допгарантией мер соцподдержки для участников СВО.

https://1prime.ru/20250314/gosduma-855779877.html

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общество , совет федерации