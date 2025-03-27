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Многодетные родители смогут пользоваться бесплатной юридической помощью
Многодетные родители смогут пользоваться бесплатной юридической помощью - 27.03.2025, ПРАЙМ
Многодетные родители смогут пользоваться бесплатной юридической помощью
Совет Федерации одобрил закон, дающий многодетным родителям право на пользование бесплатной юрпомощью. | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T11:15+0300
2025-03-27T11:15+0300
2025-03-27T11:15+0300
общество
совет федерации
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МОСКВА, 27 мар – ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил закон, дающий многодетным родителям право на пользование бесплатной юрпомощью. Законом устанавливается, что правом на получение бесплатной юридической помощи обладают лица, в том числе и многодетные родители, имеющие трех и более детей, до достижения старшим ребенком возраста восемнадцати лет или возраста двадцати трех лет при условии его обучения в образовательной организации по очной форме обучения. Законом также расширяется перечень случаев оказания бесплатной юридической помощи в виде представления интересов истцов (заявителей) в судах при рассмотрении дел об установлении и оспаривании отцовства (материнства). Изменения позволят разрешить сложные жизненные ситуации, связанные с установлением отцовства граждан-участников СВО, и станут допгарантией мер соцподдержки для участников СВО.
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общество , совет федерации
Общество , Совет Федерации
Многодетные родители смогут пользоваться бесплатной юридической помощью
СФ разрешил многодетным родителям пользоваться бесплатной юридической помощью
МОСКВА, 27 мар – ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил закон, дающий многодетным родителям право на пользование бесплатной юрпомощью.
Законом устанавливается, что правом на получение бесплатной юридической помощи обладают лица, в том числе и многодетные родители, имеющие трех и более детей, до достижения старшим ребенком возраста восемнадцати лет или возраста двадцати трех лет при условии его обучения в образовательной организации по очной форме обучения.
Законом также расширяется перечень случаев оказания бесплатной юридической помощи в виде представления интересов истцов (заявителей) в судах при рассмотрении дел об установлении и оспаривании отцовства (материнства). Изменения позволят разрешить сложные жизненные ситуации, связанные с установлением отцовства граждан-участников СВО, и станут допгарантией мер соцподдержки для участников СВО.
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