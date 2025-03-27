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Мощности северных портов будут увеличиваться, пообещал Путин - 27.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Мощности северных портов будут увеличиваться, пообещал Путин
Мощности северных портов будут увеличиваться, пообещал Путин - 27.03.2025, ПРАЙМ
Мощности северных портов будут увеличиваться, пообещал Путин
Мощности северных портов будут увеличиваться, пообещал президент России Владимир Путин. | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T20:24+0300
2025-03-27T20:24+0300
экономика
владимир путин
морские перевозки
россия
порты
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МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. Мощности северных портов будут увеличиваться, пообещал президент России Владимир Путин. "Будем опережающими темпами увеличивать мощности и оборот наших северных портов. Делать это на основе современных экологических решений, включая беспилотные и автоматизированные технологии обработки грузов", - сказал Путин на пленарном заседании Международного арктического форума. Глава государства отметил, что за счет строительства новых терминалов, расширения железнодорожных подходов мощности Мурманского транспортного узла должны быть увеличены в ближайшие годы не менее чем втрое.
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владимир путин, морские перевозки, россия, порты
Экономика, Владимир Путин, Морские перевозки, РОССИЯ, порты
20:24 27.03.2025
 
Мощности северных портов будут увеличиваться, пообещал Путин

Путин пообещал, что мощности северных портов будут увеличиваться

© РИА Новости . Илья Тимин | Перейти в медиабанкВид на Мурманск с высоты птичьего полета
Вид на Мурманск с высоты птичьего полета - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости . Илья Тимин
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МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. Мощности северных портов будут увеличиваться, пообещал президент России Владимир Путин.
"Будем опережающими темпами увеличивать мощности и оборот наших северных портов. Делать это на основе современных экологических решений, включая беспилотные и автоматизированные технологии обработки грузов", - сказал Путин на пленарном заседании Международного арктического форума.
Глава государства отметил, что за счет строительства новых терминалов, расширения железнодорожных подходов мощности Мурманского транспортного узла должны быть увеличены в ближайшие годы не менее чем втрое.
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