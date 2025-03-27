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Мощности северных портов будут увеличиваться, пообещал Путин
Мощности северных портов будут увеличиваться, пообещал Путин - 27.03.2025, ПРАЙМ
Мощности северных портов будут увеличиваться, пообещал Путин
Мощности северных портов будут увеличиваться, пообещал президент России Владимир Путин. | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T20:24+0300
2025-03-27T20:24+0300
2025-03-27T20:24+0300
экономика
владимир путин
морские перевозки
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порты
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МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. Мощности северных портов будут увеличиваться, пообещал президент России Владимир Путин. "Будем опережающими темпами увеличивать мощности и оборот наших северных портов. Делать это на основе современных экологических решений, включая беспилотные и автоматизированные технологии обработки грузов", - сказал Путин на пленарном заседании Международного арктического форума. Глава государства отметил, что за счет строительства новых терминалов, расширения железнодорожных подходов мощности Мурманского транспортного узла должны быть увеличены в ближайшие годы не менее чем втрое.
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владимир путин, морские перевозки, россия, порты
Экономика, Владимир Путин, Морские перевозки, РОССИЯ, порты
Мощности северных портов будут увеличиваться, пообещал Путин
Путин пообещал, что мощности северных портов будут увеличиваться
МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. Мощности северных портов будут увеличиваться, пообещал президент России Владимир Путин.
"Будем опережающими темпами увеличивать мощности и оборот наших северных портов. Делать это на основе современных экологических решений, включая беспилотные и автоматизированные технологии обработки грузов", - сказал Путин на пленарном заседании Международного арктического форума.
Глава государства отметил, что за счет строительства новых терминалов, расширения железнодорожных подходов мощности Мурманского транспортного узла должны быть увеличены в ближайшие годы не менее чем втрое.
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