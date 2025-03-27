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В ФРГ назвали пошлины США на автомобили "отвлекающим маневром"

В ФРГ назвали пошлины США на автомобили "отвлекающим маневром" - 27.03.2025, ПРАЙМ

В ФРГ назвали пошлины США на автомобили "отвлекающим маневром"

Депутат от Христианско-демократического союза (ХДС) Норберт Рёттген заявил, что объявление новых пошлин на автомобили Дональдом Трампом является "отвлекающим... | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T11:38+0300

2025-03-27T11:38+0300

2025-03-27T11:38+0300

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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Депутат от Христианско-демократического союза (ХДС) Норберт Рёттген заявил, что объявление новых пошлин на автомобили Дональдом Трампом является "отвлекающим маневром" от скандала вокруг обсуждения военных планов в чате мессенджера Signal, передает телеканал ZDF. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что новая пошлина в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны, вступит в силу 2 апреля. По словам Рётгена, объявление новых пошлин "абсолютно точно является отвлекающим маневром, который показывает под каким давлением находится он (Дональд Трамп - ред.) и его правительство". "Поэтому действующее федеральное правительство должно отреагировать уверенно: невозмутимо, по-европейски и в контакте с будущим канцлером... Я ожидаю целенаправленных и взвешенных контрсанкций, которые продемонстрируют, что у нас тоже есть инструменты, но не будут обострять ситуацию", - заявил Рёттген. Другой депутат от ХДС Армин Лашет также считает, что ответ на американские пошлины должен быть европейским и решительным. "Нужно угрожать встречными тарифами и делать предложения о переговорах", - заявил Лашет ZDF.

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