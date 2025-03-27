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Эксперт оценила последствия пошлин на импорт авто в США для Европы
Эксперт оценила последствия пошлин на импорт авто в США для Европы - 27.03.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценила последствия пошлин на импорт авто в США для Европы
Производство автомобилей становится одной из ключевых отраслей американской экономики, и желание поддержать ее путем введения импортных пошлин логично - для... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T11:43+0300
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Производство автомобилей становится одной из ключевых отраслей американской экономики, и желание поддержать ее путем введения импортных пошлин логично - для рынка Европы же такое решение властей США станет ощутимым ударом, заявила РИА Новости доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова. Президент США Дональд Трамп заявил, что новая пошлина в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны, вступит в действие 2 апреля. По его мнению, такое решение должно привести к росту автомобильной отрасли в стране. "Американская инициатива вполне объяснима: американцам необходимо сконцентрироваться на внутреннем развитии экономики, а значит на промышленном развитии внутри страны, где производство автомобилей становится одной из ключевых областей экономики. Что же касается рынка Европы, то для них дополнительные пошлины в 25% являются ощутимым ударом", - отмечает Новикова. Согласно данным Евростата, в прошлом году на американский рынок пришлась почти четверть европейского экспорта легковых автомобилей. Для сравнения, доля Китая составляет всего 9%.
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бизнес, европа, сша
Экономика, Бизнес, ЕВРОПА, США
Эксперт оценила последствия пошлин на импорт авто в США для Европы
Эксперт Новикова: пошлины на импорт авто в США станут ударом по рынку Европы
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Производство автомобилей становится одной из ключевых отраслей американской экономики, и желание поддержать ее путем введения импортных пошлин логично - для рынка Европы же такое решение властей США станет ощутимым ударом, заявила РИА Новости доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова.
Президент США Дональд Трамп заявил, что новая пошлина в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны, вступит в действие 2 апреля. По его мнению, такое решение должно привести к росту автомобильной отрасли в стране.
"Американская инициатива вполне объяснима: американцам необходимо сконцентрироваться на внутреннем развитии экономики, а значит на промышленном развитии внутри страны, где производство автомобилей становится одной из ключевых областей экономики. Что же касается рынка Европы, то для них дополнительные пошлины в 25% являются ощутимым ударом", - отмечает Новикова.
Согласно данным Евростата, в прошлом году на американский рынок пришлась почти четверть европейского экспорта легковых автомобилей. Для сравнения, доля Китая составляет всего 9%.
В ФРГ назвали пошлины США на автомобили "отвлекающим маневром"