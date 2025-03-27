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В Белом доме рассказали о решении против "обирающих США" стран
В Белом доме рассказали о решении против "обирающих США" стран - 27.03.2025, ПРАЙМ
В Белом доме рассказали о решении против "обирающих США" стран
Решение президента США Дональда Трампа о введении зеркальных импортных пошлин 2 апреля будет направлено в первую очередь против стран, которые годами "обирали"... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T16:58+0300
2025-03-27T16:58+0300
2025-03-27T16:58+0300
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ВАШИНГТОН, 27 мар – ПРАЙМ. Решение президента США Дональда Трампа о введении зеркальных импортных пошлин 2 апреля будет направлено в первую очередь против стран, которые годами "обирали" Соединённые Штаты, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Второго апреля будет объявлено о зеркальных пошлинах, которое в особенности отразится на странах, которые годами наживались на США," — сказала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, отвечая на вопросы журналистов у Белого дома. По её словам, президент Трамп считает, что некоторые из ставок окажутся "более умеренными, чем многие ожидают", однако основная цель — положить конец "несправедливой торговой практике, которая десятилетиями подтачивала американский средний класс".
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сша, дональд трамп
Экономика, США, Дональд Трамп
В Белом доме рассказали о решении против "обирающих США" стран
Левитт: решение о введении 2 апреля пошлин ударит по "обирающим США" странам
ВАШИНГТОН, 27 мар – ПРАЙМ. Решение президента США Дональда Трампа о введении зеркальных импортных пошлин 2 апреля будет направлено в первую очередь против стран, которые годами "обирали" Соединённые Штаты, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Второго апреля будет объявлено о зеркальных пошлинах, которое в особенности отразится на странах, которые годами наживались на США," — сказала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, отвечая на вопросы журналистов у Белого дома.
По её словам, президент Трамп считает, что некоторые из ставок окажутся "более умеренными, чем многие ожидают", однако основная цель — положить конец "несправедливой торговой практике, которая десятилетиями подтачивала американский средний класс".
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