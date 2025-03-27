https://1prime.ru/20250327/postavki-856142409.html

Поставки чая из Китая в Россию в феврале сократились почти вдвое

Поставки чая из Китая в Россию в феврале сократились почти вдвое - 27.03.2025, ПРАЙМ

Поставки чая из Китая в Россию в феврале сократились почти вдвое

Поставки чая из Китая в Россию в феврале сократились почти вдвое в годовом выражении, до двухлетнего минимума, а вот кофе - выросли впятеро, подсчитало РИА... | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T04:15+0300

2025-03-27T04:15+0300

2025-03-27T04:15+0300

экономика

россия

мировая экономика

китай

москва

пекин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856142409.jpg?1743038112

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Поставки чая из Китая в Россию в феврале сократились почти вдвое в годовом выражении, до двухлетнего минимума, а вот кофе - выросли впятеро, подсчитало РИА Новости по данным китайской таможенной службы. Так, по итогам февраля 2025 года Россия закупила китайского чая на 2,5 миллиона долларов – это стало минимумом с февраля 2023 года. В годовом выражении поставки снизились в 1,9 раза, а в месячном – в 1,8 раза. Больше всего в феврале Россия покупала у Китая зеленый чай упаковками объемом более 3 килограммов - на 1,7 миллиона долларов. Кроме того, импортировались черный чай упаковками свыше 3 килограммов (427 тысяч долларов) и до 3 килограммов (180,4 тысячи), а также зеленый чай в небольших упаковках (177,8 тысячи). При этом Россия за год впятеро нарастила импорт кофе из Китая - до 493 тысяч долларов. Однако в месячном выражении его закупки сократились на 19%. Главным образом закупались нежареные зерна, содержащие кофеин. Также Москва приобретала у Пекина некоторые виды специй: имбирь - на 1,3 миллиона долларов, перец - на 977 тысяч долларов. В китайском чайном экспорте за февраль Россия стала десятой, а больше всего чая Китай продавал в Марокко (13,8 миллиона долларов), Малайзию (6,4 миллиона), Гану (5,7 миллиона), Узбекистан (4,7 миллиона) и США (4,6 миллиона). В кофейном экспорте Россия заняла восьмое место, а в пятерку лидеров вошли Нидерланды (5,3 миллиона долларов), Германия (3,3 миллиона), Япония (1,6 миллиона), Южная Корея (865 тысяч) и Швеция (777 тысяч).

китай

москва

пекин

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, китай, москва, пекин