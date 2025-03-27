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Поставки чая из Китая в Россию в феврале сократились почти вдвое - 27.03.2025, ПРАЙМ
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Поставки чая из Китая в Россию в феврале сократились почти вдвое
Поставки чая из Китая в Россию в феврале сократились почти вдвое - 27.03.2025, ПРАЙМ
Поставки чая из Китая в Россию в феврале сократились почти вдвое
Поставки чая из Китая в Россию в феврале сократились почти вдвое в годовом выражении, до двухлетнего минимума, а вот кофе - выросли впятеро, подсчитало РИА... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T04:15+0300
2025-03-27T04:15+0300
экономика
россия
мировая экономика
китай
москва
пекин
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Поставки чая из Китая в Россию в феврале сократились почти вдвое в годовом выражении, до двухлетнего минимума, а вот кофе - выросли впятеро, подсчитало РИА Новости по данным китайской таможенной службы. Так, по итогам февраля 2025 года Россия закупила китайского чая на 2,5 миллиона долларов – это стало минимумом с февраля 2023 года. В годовом выражении поставки снизились в 1,9 раза, а в месячном – в 1,8 раза. Больше всего в феврале Россия покупала у Китая зеленый чай упаковками объемом более 3 килограммов - на 1,7 миллиона долларов. Кроме того, импортировались черный чай упаковками свыше 3 килограммов (427 тысяч долларов) и до 3 килограммов (180,4 тысячи), а также зеленый чай в небольших упаковках (177,8 тысячи). При этом Россия за год впятеро нарастила импорт кофе из Китая - до 493 тысяч долларов. Однако в месячном выражении его закупки сократились на 19%. Главным образом закупались нежареные зерна, содержащие кофеин. Также Москва приобретала у Пекина некоторые виды специй: имбирь - на 1,3 миллиона долларов, перец - на 977 тысяч долларов. В китайском чайном экспорте за февраль Россия стала десятой, а больше всего чая Китай продавал в Марокко (13,8 миллиона долларов), Малайзию (6,4 миллиона), Гану (5,7 миллиона), Узбекистан (4,7 миллиона) и США (4,6 миллиона). В кофейном экспорте Россия заняла восьмое место, а в пятерку лидеров вошли Нидерланды (5,3 миллиона долларов), Германия (3,3 миллиона), Япония (1,6 миллиона), Южная Корея (865 тысяч) и Швеция (777 тысяч).
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россия, мировая экономика, китай, москва, пекин
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ, МОСКВА, Пекин
04:15 27.03.2025
 
Поставки чая из Китая в Россию в феврале сократились почти вдвое

Китайская таможня: поставки чая из Китая в Россию в феврале сократились почти вдвое

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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Поставки чая из Китая в Россию в феврале сократились почти вдвое в годовом выражении, до двухлетнего минимума, а вот кофе - выросли впятеро, подсчитало РИА Новости по данным китайской таможенной службы.
Так, по итогам февраля 2025 года Россия закупила китайского чая на 2,5 миллиона долларов – это стало минимумом с февраля 2023 года. В годовом выражении поставки снизились в 1,9 раза, а в месячном – в 1,8 раза.
Больше всего в феврале Россия покупала у Китая зеленый чай упаковками объемом более 3 килограммов - на 1,7 миллиона долларов. Кроме того, импортировались черный чай упаковками свыше 3 килограммов (427 тысяч долларов) и до 3 килограммов (180,4 тысячи), а также зеленый чай в небольших упаковках (177,8 тысячи).
При этом Россия за год впятеро нарастила импорт кофе из Китая - до 493 тысяч долларов. Однако в месячном выражении его закупки сократились на 19%. Главным образом закупались нежареные зерна, содержащие кофеин.
Также Москва приобретала у Пекина некоторые виды специй: имбирь - на 1,3 миллиона долларов, перец - на 977 тысяч долларов.
В китайском чайном экспорте за февраль Россия стала десятой, а больше всего чая Китай продавал в Марокко (13,8 миллиона долларов), Малайзию (6,4 миллиона), Гану (5,7 миллиона), Узбекистан (4,7 миллиона) и США (4,6 миллиона). В кофейном экспорте Россия заняла восьмое место, а в пятерку лидеров вошли Нидерланды (5,3 миллиона долларов), Германия (3,3 миллиона), Япония (1,6 миллиона), Южная Корея (865 тысяч) и Швеция (777 тысяч).
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаКИТАЙМОСКВАПекин
 
 
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