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Поставки просекко в США заморозили из-за угрозы введения пошлин
Поставки просекко в США заморозили из-за угрозы введения пошлин - 27.03.2025, ПРАЙМ
Поставки просекко в США заморозили из-за угрозы введения пошлин
Поставки просекко в США были временно прекращены из-за возможного повышения пошлин до 200%, пишет итальянское издание Gambero Rosso. | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T12:19+0300
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Поставки просекко в США были временно прекращены из-за возможного повышения пошлин до 200%, пишет итальянское издание Gambero Rosso.Главы трех консорциумов зоны просекко обратились к министру сельского хозяйства Италии Франческо Лоллобриджиде с просьбой помочь в разрешении ситуации, поскольку около 135 миллионов бутылок игристого вина находятся под угрозой.Решение о замораживании заказов было вызвано неопределенностью в отношении пошлин. Производители указали на возможные серьезные последствия для компаний-грузоотправителей и потерю американского рынка, который является приоритетным для многих из них.К письму также были приложены и статистические данные, подчеркивающие значимость американского рынка для экспорта просекко. Итальянские виноделы также просили помощи в решении проблемы пошлин для других известных консорциумов винных регионов.
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сша
Поставки просекко в США заморозили из-за угрозы введения пошлин
Gambero Rosso: поставки просекко в США заморозили из-за угрозы введения пошлин
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ.
Поставки просекко в США были временно прекращены из-за возможного повышения пошлин до 200%, пишет итальянское издание Gambero Rosso
.
Главы трех консорциумов зоны просекко обратились к министру сельского хозяйства Италии Франческо Лоллобриджиде с просьбой помочь в разрешении ситуации, поскольку около 135 миллионов бутылок игристого вина находятся под угрозой.
Решение о замораживании заказов было вызвано неопределенностью в отношении пошлин. Производители указали на возможные серьезные последствия для компаний-грузоотправителей и потерю американского рынка, который является приоритетным для многих из них.
К письму также были приложены и статистические данные, подчеркивающие значимость американского рынка для экспорта просекко. Итальянские виноделы также просили помощи в решении проблемы пошлин для других известных консорциумов винных регионов.
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