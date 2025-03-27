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В ГД предложили ввести бесплатный провоз в транспорте животных из приютов - 27.03.2025, ПРАЙМ
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В ГД предложили ввести бесплатный провоз в транспорте животных из приютов
В ГД предложили ввести бесплатный провоз в транспорте животных из приютов - 27.03.2025, ПРАЙМ
В ГД предложили ввести бесплатный провоз в транспорте животных из приютов
Депутаты ГД от "Новых людей" Георгий Арапов и Ярослав Самылин предложили ввести бесплатный провоз в самолетах, поездах и других видах общественного транспорта... | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T12:39+0300
2025-03-27T12:39+0300
россия
госдума
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Депутаты ГД от "Новых людей" Георгий Арапов и Ярослав Самылин предложили ввести бесплатный провоз в самолетах, поездах и других видах общественного транспорта животных, взятых из приютов, документ есть в распоряжении РИА Новости. Такое обращение депутаты направили в Минтранс РФ. Авторы уточнили, что в настоящее время провоз животных в самолетах, поездах и других видах общественного транспорта является платным. По их мнению, реализация такой инициативы создаст прецедент для принятия аналогичных мер поддержки граждан. "Считаю необходимым рассмотреть возможность принятия законодательных мер, которые бы создавали максимально комфортные условия для граждан, забирающих животных из приютов. Одной из таких мер может стать бесплатный провоз животных из приютов в самолетах, поездах и других видах общественного транспорта", - сказано в документе. Большинство приютов для бездомных животных остаются переполненными из-за недостаточного финансирования и недостаточного числа граждан, готовых забрать животных. Проблема переполненности приютов из-за недостатка финансирования остаётся острой и требует законодательных решений, направленных на увеличение числа граждан, готовых взять животных из приютов, отмечается в обращении.
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россия, госдума
РОССИЯ, Госдума
12:39 27.03.2025
 
В ГД предложили ввести бесплатный провоз в транспорте животных из приютов

В ГД предложили ввести бесплатный провоз животных из приютов в самолётах и поездах

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Депутаты ГД от "Новых людей" Георгий Арапов и Ярослав Самылин предложили ввести бесплатный провоз в самолетах, поездах и других видах общественного транспорта животных, взятых из приютов, документ есть в распоряжении РИА Новости.
Такое обращение депутаты направили в Минтранс РФ. Авторы уточнили, что в настоящее время провоз животных в самолетах, поездах и других видах общественного транспорта является платным. По их мнению, реализация такой инициативы создаст прецедент для принятия аналогичных мер поддержки граждан.
"Считаю необходимым рассмотреть возможность принятия законодательных мер, которые бы создавали максимально комфортные условия для граждан, забирающих животных из приютов. Одной из таких мер может стать бесплатный провоз животных из приютов в самолетах, поездах и других видах общественного транспорта", - сказано в документе.
Большинство приютов для бездомных животных остаются переполненными из-за недостаточного финансирования и недостаточного числа граждан, готовых забрать животных. Проблема переполненности приютов из-за недостатка финансирования остаётся острой и требует законодательных решений, направленных на увеличение числа граждан, готовых взять животных из приютов, отмечается в обращении.
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