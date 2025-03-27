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Путин обратил внимание главы Чувашии на количество школ и детсадов

Путин обратил внимание главы Чувашии на количество школ и детсадов - 27.03.2025, ПРАЙМ

Путин обратил внимание главы Чувашии на количество школ и детсадов

Президент России Владимир Путин обратил внимание главы Чувашии Олега Николаева на количество школ и детских садов в регионе, которые нуждаются в реконструкции. | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T00:19+0300

2025-03-27T00:19+0300

2025-03-27T00:19+0300

экономика

россия

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владимир путин

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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин обратил внимание главы Чувашии Олега Николаева на количество школ и детских садов в регионе, которые нуждаются в реконструкции. Президент в среду вечером провел в Кремле встречу с главой Чувашской Республики, который доложил главе государства о социально-экономическом развитии региона. "Все-таки и количество школ, и количество детских садов, нуждающихся в реновации, реконструкции, еще большое", - сказал Путин. Президент предложил главе региона в ходе встречи также дополнительно обсудить две темы - жилищное строительство и местные дороги.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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