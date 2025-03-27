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Путин обратил внимание главы Чувашии на количество школ и детсадов
Путин обратил внимание главы Чувашии на количество школ и детсадов - 27.03.2025, ПРАЙМ
Путин обратил внимание главы Чувашии на количество школ и детсадов
Президент России Владимир Путин обратил внимание главы Чувашии Олега Николаева на количество школ и детских садов в регионе, которые нуждаются в реконструкции. | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T00:19+0300
2025-03-27T00:19+0300
2025-03-27T00:19+0300
экономика
россия
общество
москва
чувашия
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин обратил внимание главы Чувашии Олега Николаева на количество школ и детских садов в регионе, которые нуждаются в реконструкции.
Президент в среду вечером провел в Кремле встречу с главой Чувашской Республики, который доложил главе государства о социально-экономическом развитии региона.
"Все-таки и количество школ, и количество детских садов, нуждающихся в реновации, реконструкции, еще большое", - сказал Путин.
Президент предложил главе региона в ходе встречи также дополнительно обсудить две темы - жилищное строительство и местные дороги.
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Экономика, РОССИЯ, Общество , МОСКВА, Чувашия, Владимир Путин
Путин обратил внимание главы Чувашии на количество школ и детсадов
Путин обратил внимание главы Чувашии Николаева на количество школ и детских садов
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин обратил внимание главы Чувашии Олега Николаева на количество школ и детских садов в регионе, которые нуждаются в реконструкции.
Президент в среду вечером провел в Кремле встречу с главой Чувашской Республики, который доложил главе государства о социально-экономическом развитии региона.
"Все-таки и количество школ, и количество детских садов, нуждающихся в реновации, реконструкции, еще большое", - сказал Путин.
Президент предложил главе региона в ходе встречи также дополнительно обсудить две темы - жилищное строительство и местные дороги.