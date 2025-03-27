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Путин попросил главу Чувашии уделять личное внимание поддержке бойцов СВО

Путин попросил главу Чувашии уделять личное внимание поддержке бойцов СВО - 27.03.2025, ПРАЙМ

Путин попросил главу Чувашии уделять личное внимание поддержке бойцов СВО

Президент России Владимир Путин попросил главу Чувашии Олега Николаева уделять личное внимание вопросам поддержки бойцов СВО. | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T00:19+0300

2025-03-27T00:19+0300

2025-03-27T00:19+0300

экономика

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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин попросил главу Чувашии Олега Николаева уделять личное внимание вопросам поддержки бойцов СВО. Путин принял Николаева вечером в среду. "Этим вопросам (поддержки бойцов СВО - ред.), пожалуйста, внимание должно быть постоянное. Причем, от вас лично. Забота о ребятах наших должна исходить от первых лиц", - сказал Путин, обращаясь к Николаеву.

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