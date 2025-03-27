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Лавров заявил о подготовке визита Путина в Индию
Лавров заявил о подготовке визита Путина в Индию - 27.03.2025, ПРАЙМ
Лавров заявил о подготовке визита Путина в Индию
Визит главы государства Владимира Путина в Индию находится на этапе подготовки. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T09:31+0300
2025-03-27T09:31+0300
2025-03-27T09:31+0300
политика
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Визит главы государства Владимира Путина в Индию находится на этапе подготовки. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Президент Владимир Путин принял приглашение главы индийского правительства. Готовится визит главы российского государства в Республику Индию", - отметил глава внешнеполитического ведомства в видеообращении участникам конференции "Россия и Индия: к новой повестке двусторонних отношений".
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россия, индия, владимир путин, сергей лавров
Политика, РОССИЯ, ИНДИЯ, Владимир Путин, Сергей Лавров
Лавров заявил о подготовке визита Путина в Индию
Глава МИД Лавров рассказал о подготовке визита Путина в Индию