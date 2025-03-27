https://1prime.ru/20250327/putin-856172747.html

Россия выступает за равноправное сотрудничество в Арктике, заявил Путин

Россия выступает за равноправное сотрудничество в Арктике, заявил Путин - 27.03.2025, ПРАЙМ

Россия выступает за равноправное сотрудничество в Арктике, заявил Путин

Россия выступает за равноправное сотрудничество в Арктике, заявил президент РФ Владимир Путин. | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T20:08+0300

2025-03-27T20:08+0300

2025-03-27T20:12+0300

владимир путин

арктика

россия

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МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. Россия выступает за равноправное сотрудничество в Арктике, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин в четверг прилетел в Мурманск с рабочей поездкой. "Россия – это крупнейшая арктическая держава. Мы выступали и выступаем сегодня за равноправное сотрудничество в регионе, включая научные исследования, защиту биоразнообразия, вопросы климата, реагирование на чрезвычайные ситуации и, конечно, экономическое, промышленное освоение Арктики", - сказал Путин на пленарном заседании форума "Арктика - территория диалога".По словам Путина, Россия готова к работе в Арктике со всеми государствами, которые ответственно относятся к вопросам развития планеты."Мы готовы к совместной работе не только с арктическими государствами, но со всеми, кто так же, как и мы, разделяет ответственность за стабильное, устойчивое будущее планеты, способные принимать сбалансированные решения, рассчитанные на десятилетия вперед", - сказал он.

https://1prime.ru/20250327/arctic-856168806.html

арктика

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владимир путин, арктика, россия