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Россия выступает за равноправное сотрудничество в Арктике, заявил Путин - 27.03.2025, ПРАЙМ
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Россия выступает за равноправное сотрудничество в Арктике, заявил Путин
Россия выступает за равноправное сотрудничество в Арктике, заявил Путин - 27.03.2025, ПРАЙМ
Россия выступает за равноправное сотрудничество в Арктике, заявил Путин
Россия выступает за равноправное сотрудничество в Арктике, заявил президент РФ Владимир Путин. | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T20:08+0300
2025-03-27T20:12+0300
владимир путин
арктика
россия
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МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. Россия выступает за равноправное сотрудничество в Арктике, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин в четверг прилетел в Мурманск с рабочей поездкой. "Россия – это крупнейшая арктическая держава. Мы выступали и выступаем сегодня за равноправное сотрудничество в регионе, включая научные исследования, защиту биоразнообразия, вопросы климата, реагирование на чрезвычайные ситуации и, конечно, экономическое, промышленное освоение Арктики", - сказал Путин на пленарном заседании форума "Арктика - территория диалога".По словам Путина, Россия готова к работе в Арктике со всеми государствами, которые ответственно относятся к вопросам развития планеты."Мы готовы к совместной работе не только с арктическими государствами, но со всеми, кто так же, как и мы, разделяет ответственность за стабильное, устойчивое будущее планеты, способные принимать сбалансированные решения, рассчитанные на десятилетия вперед", - сказал он.
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владимир путин, арктика, россия
Владимир Путин, АРКТИКА, РОССИЯ
20:08 27.03.2025 (обновлено: 20:12 27.03.2025)
 
Россия выступает за равноправное сотрудничество в Арктике, заявил Путин

Путин: Россия выступает за равноправное сотрудничество в Арктике

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел встречу с первым замгубернатора Новгородской области А. Дроновым
Президент Владимир Путин провел встречу с первым замгубернатора Новгородской области А. Дроновым
© POOL
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МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. Россия выступает за равноправное сотрудничество в Арктике, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в четверг прилетел в Мурманск с рабочей поездкой.
"Россия – это крупнейшая арктическая держава. Мы выступали и выступаем сегодня за равноправное сотрудничество в регионе, включая научные исследования, защиту биоразнообразия, вопросы климата, реагирование на чрезвычайные ситуации и, конечно, экономическое, промышленное освоение Арктики", - сказал Путин на пленарном заседании форума "Арктика - территория диалога".
% Айсберг - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2025
Путин провел совещание по развитию Арктики
17:54
По словам Путина, Россия готова к работе в Арктике со всеми государствами, которые ответственно относятся к вопросам развития планеты.
"Мы готовы к совместной работе не только с арктическими государствами, но со всеми, кто так же, как и мы, разделяет ответственность за стабильное, устойчивое будущее планеты, способные принимать сбалансированные решения, рассчитанные на десятилетия вперед", - сказал он.
 
Владимир ПутинАРКТИКАРОССИЯ
 
 
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