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Геополитическая борьба за позиции в Арктике усиливается, заявил Путин

Геополитическая борьба за позиции в Арктике усиливается, заявил Путин - 27.03.2025, ПРАЙМ

Геополитическая борьба за позиции в Арктике усиливается, заявил Путин

Значение Арктики для России и всего мира растет, что приводит к усилению геополитической борьбы за позиции в этом регионе, заявил президент РФ Владимир Путин. | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T20:10+0300

2025-03-27T20:10+0300

2025-03-27T20:23+0300

арктика

россия

владимир путин

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МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. Значение Арктики для России и всего мира растет, что приводит к усилению геополитической борьбы за позиции в этом регионе, заявил президент РФ Владимир Путин. "Очевидно, что роль и значение Арктики и для России, и для всего мира растет. Но также усиливается, к сожалению, и геологическая конкуренция, борьба за позиции в этом регионе", - сказал он на пленарном заседании Международного арктического форума "Арктика - территория диалога".По словам Путина, страны НАТО сегодня смотрят на крайний север как на плацдарм возможных конфликтов."Нас, конечно, беспокоит только тот факт, что страны НАТО в целом все чаще обозначают крайний север как плацдарм возможных конфликтов, отрабатывают применение войск в этих условиях", - сказал президент.Он добавил, что международное взаимодействие в северных широтах сегодня переживает не лучшие времена, ряд стран взял курс на конфронтацию."К сожалению, сейчас международное взаимодействие в северных широтах переживает не лучшие времена, в предыдущие годы многие западные государства взяли курс на конфронтацию, оборвали экономические связи с Россией, прекратили научно-образовательные и культурные контакты, свернут диалог по сохранению экосистем Арктики. То есть политики, партийные деятели, те же "зеленые" в некоторых западных странах говорят своим гражданам, избирателям о важности климатической повестки, об охране природы, а в реальности, в своей практической деятельности поступают совсем по-другому", - сказал президент.Путин добавил, что Россия будет реагировать на участие Швеции и Финляндии в деятельности НАТО."Нас, конечно, беспокоит только тот факт, что страны НАТО в целом все чаще обозначают крайний север как плацдарм возможных конфликтов, отрабатывают применение войск в этих условиях, в том числе силами своих новобранцев - Финляндии и Швеции, с которыми, кстати говоря, до недавнего времени не было вообще никаких проблем. Сами своими руками зачем-то создают. Зачем? Совершенно непонятно. Но, тем не менее, мы будем исходить из того, что есть, будем реагировать на все это", - заявил президент.

https://1prime.ru/20250327/putin-856172747.html

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арктика, россия, владимир путин