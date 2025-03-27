https://1prime.ru/20250327/putin-856173148.html

Путин допустил совместные проекты в Арктике с западными странами

Путин допустил совместные проекты в Арктике с западными странами - 27.03.2025, ПРАЙМ

Путин допустил совместные проекты в Арктике с западными странами

Президент России Владимир Путин допустил совместные проекты в Арктике с западными странами, если они проявят интерес к такой работе. | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T20:16+0300

2025-03-27T20:16+0300

2025-03-27T20:16+0300

экономика

владимир путин

арктика

россия

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МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин допустил совместные проекты в Арктике с западными странами, если они проявят интерес к такой работе. "Чем прочнее будут наши позиции, чем весомее будут достигнуты результаты, тем больше возможностей будет у нас для запуска глобальных международных проектов в Арктике с участием дружеских стран, дружественных нам государств, а, возможно, и западных государств, если они, конечно, проявят интерес к совместной работе", - сказал глава государства в ходе международного арктического форума "Арктика - территория диалога". Путин выразил уверенность в том, что время и таких проектов тоже обязательно придет.

https://1prime.ru/20250327/arktika-856173046.html

арктика

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владимир путин, арктика, россия