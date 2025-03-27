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Путин допустил совместные проекты в Арктике с западными странами
Путин допустил совместные проекты в Арктике с западными странами - 27.03.2025, ПРАЙМ
Путин допустил совместные проекты в Арктике с западными странами
Президент России Владимир Путин допустил совместные проекты в Арктике с западными странами, если они проявят интерес к такой работе. | 27.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-27T20:16+0300
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экономика
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МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин допустил совместные проекты в Арктике с западными странами, если они проявят интерес к такой работе. "Чем прочнее будут наши позиции, чем весомее будут достигнуты результаты, тем больше возможностей будет у нас для запуска глобальных международных проектов в Арктике с участием дружеских стран, дружественных нам государств, а, возможно, и западных государств, если они, конечно, проявят интерес к совместной работе", - сказал глава государства в ходе международного арктического форума "Арктика - территория диалога". Путин выразил уверенность в том, что время и таких проектов тоже обязательно придет.
https://1prime.ru/20250327/arktika-856173046.html
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владимир путин, арктика, россия
Экономика, Владимир Путин, АРКТИКА, РОССИЯ
Путин допустил совместные проекты в Арктике с западными странами
Путин допустил совместные проекты в Арктике с западными странами при наличии интереса
МУРМАНСК, 27 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин допустил совместные проекты в Арктике с западными странами, если они проявят интерес к такой работе.
"Чем прочнее будут наши позиции, чем весомее будут достигнуты результаты, тем больше возможностей будет у нас для запуска глобальных международных проектов в Арктике с участием дружеских стран, дружественных нам государств, а, возможно, и западных государств, если они, конечно, проявят интерес к совместной работе", - сказал глава государства в ходе международного арктического форума "Арктика - территория диалога".
Путин выразил уверенность в том, что время и таких проектов тоже обязательно придет.
У Арктики колоссальные перспективы развития, заявил Путин